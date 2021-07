Quilmes: Allanamiento en causa por drogas, un aprehendido herido en tiroteo

ALLANAMIENTO INFRACCION LEY 23737 QUILMES CENTRO.-

S.R. AMBA SUR.

CRIA QUILMES 1º

13JUL21

LUGAR: CALLE MARMOL ENTRE MOZART Y TOLEDO. QUILMES

TEXTO: Fecha, personal del GTO de este elemento en el marco de IPP 13-00-009066-21, en momentos de la primera irrupción en el objetivo de mención, domicilio del sindicado Juan Manuel Serving Villalba, paraguayo, (40), soltero, instruido, desocupado, ddo marmol y Toledo, cuando efectivizan la misma escalón de grupo halcón, Serving Villalba apunta al personal policial con arma de fuego y lejos de acatar la orden comienza a huir por los fondos a la vez que los efectivos dan la voz de alto y siguen sus pasos momento dado que Servin gira nuevamente apuntando hacia el personal acerrojando varios disparos por lo que ante el peligro inminente efectúa dos disparos, impactando en el abdomen, cayendo al piso pese a estar herido se incorpora para continuar huyendo pasando por al menos siete domicilios hasta que logran reducirlo, procediendo a la incautación de un arma de fuego cal 9mm marca Bersa con (06) municiones alojadas y una en recamara, solicita SAME traslado a Hospital Iriarte, se encuentra siendo intervenido. Quedando en el. objetivo para diligencia gto de Quilmes 8va, personal de Quilmes 1ra. Mientras que los demás GTO afectados y grupo GAD se dirigen hacia los demás objetivos. Mantenida comunicación con UFIYJ NRO 02 de Quilmes dispuso actuaciones por Resistencia a la autoridad y lesiones, secuestro de armamento al Of Ppal Marchesi Marco Antonio, numerario de grupo halcón, no tomando temperamento. Es dable hacer constar que momentos después de concretarse los hechos se hizo presente en el lugar el Sr. Ministro de Seguridad de la Pcia. De Buenos Aires Dr. Sergio Berni, quien toma razón de los sucesos, para luego retirarse del lugar. De surgir novedad se ampliara. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario Mayor Superintendente Región AMBA Sur I.