Quilmes: Allanamientos múltiples en causa por homicidio, cuatro aprehendidos

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN A.M.B.A. SUR I

ESTACION DE POLICÍA DEPARTAMENTAL QUILMES

CCA. SECCIONAL QUILMES 2DA

FECHA: 13 DE JULIO DE 2021

CARATULA: HOMICIDIO

INTERVIENE: U.F.I. 02, JUZGADO DE GTIAS. 1 AMBOS DEL DTO. JUDICIAL DE QUILMES

EXTRACTO: Llevo a conocimiento del Sr. Jefe, que en la fecha y producto de arduas tareas investigativas iniciadas este año, por parte del personal de Seccional Quilmes 2da, en cumplimiento de directivas emanadas por la Sra. Agente Fiscal de la U.F.I. 02 de Quilmes, en marco de la PP-13-00-005116-21/00 seguida por “HOMICIDIO”, de fecha 26 de Febrero del cte. donde resulta victima MARCOS IGNACIO MENDOZA (18), donde el Juzgado de Garantías Nro. 01 de Quilmes otorgo 12 (doce) ordenes de Allanamiento, diligencias que en la fecha, contando con la presencia de Titulares, GTO de las Seccionales Quilmes 1ra, 2da, 7ma, 9na, Comando de Patrulla Quilmes, Titulares, GTO de las Seccionales Lanús 3ra, 5ta y 8va, Titulares, GTO de las Seccionales Avellaneda 2da, 3ra, 5ta y Dto. Dock Sud, Titulares, GTO de las Seccionales Berazategui 1ra, 2da, 3ra y 4ta, Titulares, GTO de las Seccionales Fcio. Varela 1ra, 2da, 3ra; como también 4 (cuatro) Grupo GAD, 1 (un) grupo de Caballería, 2 (dos) grupos de Infantería y camión de Comunicaciones, se han llevado a cabo, arrojando los siguientes resultados:

OBJETIVO 01: calle República de Francia al 1100 localidad de Ezpeleta partido de Quilmes; Cria. Avellaneda 3ra, donde se procedió al secuestro de: 4 Teléfono celular; Samsung A51, 1 Samsung J7 prime, 1 Samsung J2 y 1 Motorola de color negro, donde no se hallo morador.

OBJETIVO 02: primer pasillo de la calle República de Francia, altura 1100 localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes; Cría. Berazategui 1ra, donde se procedió al secuestro de: 4 teléfonos celulares; 3 celulares marca Samsung, 1 celular marca Nokia, se identifica morador como Flores Gustavo Adrián

OBJETIVO 03: calle Concepción número 4344, manzana 4, casa 42 localidad de Ezpeleta partido de Quilmes; Cría. Lanús 3ra y Cría Berazategui 4ta, donde se procedió al secuestro de: revólver calibre 38 Colt Nro 3i3019 y 6 municiones marca Lupa mismo calibre. Mochila negra. Remera rosada. Bolso negro. Una cartera negra de mujer. 5 teléfonos celulares; 1 celular marca Motorola color azul modelo E7 plus. Celular Sony color negro, celular Samsung Galaxy j2 prime color gris. Celular Samsung sm j260m color negro. Celular Alcatel modelo 5033 a color negro; realizándose la aprehensión de ERIC MAXIMILIANO ROJAS. arg. 24 años, domiciliado en el lugar.

OBJETIVO 04: calle 469 bis, sin numeración visible localidad de Ezpeleta partido de Quilmes; Cria. Avellaneda 5ta y Dto. Dock Sud, donde se procedió al secuestro de: 5 teléfonos celulares; 4 celular Samsung y un celular LG, donde no se hallo morador.

OBJETIVO 05: calle 469 bis, entre las calles Florida y Cuba localidad de Ezpeleta partido de Quilmes; Cria. Quilmes 9na, donde se procedió al secuestro de: revolver cal 38 sin numero y marca, 5 municiones mismo cal, 5 teléfonos celulares; 3 celulares marca Samsung, 1 celular marca Motorola, 1 celular marca Huawei, realizándose la aprehensión, de: VILLAROEL RICARDO, arg., 55 años, ddo Rep de Cuba al 700 Ezpeleta, panadero

OBJETIVO 06: Ituzaingó al 1000 entre las calles Chaco y Formosa localidad de Don Bosco partido de Quilmes; Cria. Quilmes 1ra y Cria. Fcio. Varela 1ra, donde se procedió al secuestro de: 6 plantas de Marihuana, 1 botinero color negro, 1 short color blanco, 1 celular marca Samsung A5, se identifica a morador como Dávalos Blas Ariel

OBJETIVO 07: Calle Brandsen al 2100, del barrio «La Crucesita» partido de Avellaneda; Cria. Lanus 5ta y Fcio Varela 2da, donde se procedió al secuestro de: 1 celular marca Samsung G5, donde no se hallo morador

OBJETIVO 08: calle Panamá al 100 de la localidad de Ezpeleta partido de Quilmes; Cria. Berazategui 2da y 3ra, donde se procedió al secuestro de: (11) Teléfonos Celulares, Samsung j7 Neo, Xiaomi Redmi 6A, Samsung Galaxy s9, Samsung Galaxy A10, Motorola moto G8 Power Lite, Samsung Galaxy A11, Alcatel 5001, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J3, Motorola Moto G5s Plus, Alcatel, se identifica a morador como Bravo Lucas Adrián

OBJETIVO 09: Calle Lafinur al 300 casi esquina Vicente López, de Quilmes; Comando de Patrulla Quilmes, donde se procedió al secuestro de: celular marca Motorola, celular marca Samsung, revolver Cal 38 marca Custer, 5 municiones mismo calibre, realizándose la aprehensión, de: ROCÍO ANAI DÁVALOS, ARG, 26 años

OBJETIVO 10: calle Lincoln al 1200, esquina de la calle Oroño de la localidad de Wilde, partido de Avellaneda; Cria. Quilmes 7ma y Cria. Fcio Varela 3ra, donde se procedió al secuestro de: 1 revolver Marca Colt modelo Detective Positive Nro. 324185, 42 municiones calibre 44, 59 municiones 7.62, 148 municiones calibre 22 largo, 6 municiones calibre 32, 2 municiones calibre 38, Balanza de presición marca AGUIA URSO, 10 teléfonos celulares; Motorola One, Motorola G5s, Motorola G30, Motorola E6 plus, Samsung note 1, 1 celular Samsung j7, 2 celulares Samsung, 1 celular Samsung A5, 1 celular Alcatel One Touch , Tablet kanji blanca 7, Tablet kanji 10 pulgadas, Tablet BGH positivo, Tablet Noblex gris 10 pulgadas, realizándose la aprehensión, de: ARGUELLES MARIEL ELIZABETH, arg, 33 años, domiciliada en el lugar

OBJETIVO 11: Calle Concepción al 4300, de la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes; Cria. Lanús 8va, donde se procedió al secuestro de: 5 teléfonos celulares; 3 celulares marca Samsung, 1 celular marca LG y 1 Celular marca Motorola, no tomando temperamento con sus moradores

OBJETIVO 12: calle 406 bis ( Paraguay), pasillo, esquina calle Azcuénaga de la localidad de Ezpeleta partido de Quilmes; Cria. Avellaneda 2da, donde se procedió al secuestro de: 3 teléfonos celulares; un teléfono celular, con la inscripción SKY, color blanco, pantalla astillada, apagado, con batería, sin chip, IMEI 358804060301515, un teléfono pantalla astillada, inscripción DATSUN, color dorado, sin chip colocado, con batería, IMEI 353674090072567, un teléfono celular inscripción ALCATEL, color negro, batería, sin chip y con numero de IMEI 355730102548297, donde no se hallo morador

TOTAL: 02 Aprehendidos masculinos

02 aprehendidos femeninos

SUSTANCIA SECUESTRADA: 6 plantas de marihuana

ARMAS: 04 armas de guerra y 00 armas de uso civil

MUNICIONES: 273

CELULARES: 55