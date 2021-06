Quilmes: Dos menores demorados por tenencia de arma de uso civil y encubrimiento moto robada

02 MENORES IMPUTADOS – PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL Y ENCUBRIMIENTO – QUILMES

S.R. AMBA SUR 1- CRIA QUILMES 5º LA CAÑADA

23JUN21

TEXTO: Fecha personal policial en recorrida por calles Rodolfo López y Mosconi, Quilmes observa una motocicleta con dos sujetos con descripciones similares a quienes estarían cometiendo ilícito en la zona, se inicia seguimiento del mismo hasta calle 892 y Pellegrini donde son interceptados e identificados como LAUTARO JOSÉ A. (15) Ddo. calle 826 al 1000, Solano, DNI no recuerda y ISAÍAS DAVID O. (15) Ddo. calle 836 al 1700 Solano, DNI no recuerda, incautando en poder de Acosta un arma de fuego tipo revolver, marca Bagual Pasper calibre 22 con numeración suprimida y un teléfono celular marca LG k11. Cursado tanto sujetos como motocicleta HONDA modelo XR 150 color blanco (A108EIZ) se establece que no poseen impedimento legal mientras que el rodado posee Pedido de secuestro activo, con fecha de alta 19/06/2021 a pedido de DPTO JUDICIAL QUILMES U.F.I NRO 12 por caratula ROBO MOTOVEHÍCULO con Nº de secuencia interna ISN 282138. Titular FRPJ nº 02 dispone inicio de actuaciones de mención de epígrafe y demás directivas de rigor. De surgir novedad ampliare. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario Mayor Superintendente Región AMBA Sur I.