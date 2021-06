Avellaneda: Una aprehendida por averiguación ilícito

1 FEM.APREHENDIDA POR AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO.-

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA.-

23JUN2021.-

CARATULA: AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO.-

CAUSANTE: MOREIRA CARABALLO PAMELA, arg., 29 años.-

DENUNCIANTE: GONZALO G., arg., 31 años. No posee tel.-

EXTRACTO: Fecha, y hora actual, personal de este Comando Patrulla, en la arteria Ocantos al 1200, proceden a la aprehensión de la mencionada en virtud de que esta se encontraba hostigando a su ex pareja y sobre la misma pesa restricción perimetral vigente a solicitud de Juzgado de Familia Nro. 02, de la cual no se encuentra notificada al momento. Trasladan causante y denunciante al asiento de la Cría Avellaneda 3ra. Toma intervención U.F.I Nro. 02 en turno, quien dispuso caratula de mención en epígrafe. FDO. BIBIANO JAVIER ÁNGEL DAVID. SUBCRIO. JEFE CDO. AVELLANEDA.