Florencio Varela: Dos aprehendidos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD AMBA SUR I

ESTACIÓN DE POLICÍA DE FCIO. VARELA

DEPENDENCIA: FCIO. VARELA SECC. 2 °.-

FECHA: ABRIL 26 DE 2020.-

HORA: ACTUAL.-

LUGAR DEL HECHO: 7 Y ARGERICH DE ESTE MEDIO.-

CALIFICACIÓN: TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN CONCURSO REAL CON PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA.-

DENUNCIANTE: GABINETE TÉCNICO OPERATIVO

IMPUTADOS: RIVERO ACOSTA MIGUEL ANGEL, de nacionalidad paraguaya, de 34 años de edad, de estado civil soltero, desocupado, instruido, Ddo: Gualeguay al 5800 de Moreno Pcia. De Buenos Aire..-

IMPUTADO MENOR: KEVIN URIEL S., de nacionalidad argentina, de 16 años, de estado civil soltero, desocupado, instruido, Ddo: Rivereña y 865 de Solano Quilmes oeste, Indocumentado y no recuerda.

INTERVIENE: UFIJ N ° 01 y 05 ambas Descentralizadas de Fcio. Varela, y Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N ° 1 a cargo del Dr. Cipollone, todos dependientes del Dpto. Judicial de Quilmes.-

SÍNTESIS DEL HECHO: Llevo a conocimiento del Sr. Jefe, cumpliendo Orden de Servicio propia N ° 0511/2020 motivo RECORRIDA DINÁMICA A FIN DE BRINDAR PREVENCIÓN Y SEGURIDAD de manera dinámica en prevención del delito en sus diferentes modalidades en especial contra la venta de estupefacientes al menudeo, fecha personal del GTO a cargo del Subayudante CANO secundado por el Mayor AGUIRRE, estos coordinados por el Teniente MUIÑA; quienes se hallaban realizando Operativo circulando en motovehículos por el asentamiento La Favelita al llegar a la calle 7 esquina Argerich de este ejido, detectan un grupo de masculinos que realizaban intercambios en la vía pública vendiendo estupefacientes, y al impartirles la voz de Alto Policía, comienzan a dispersarse, 2 dealers barriales uno de ellos portando arma de fuego corta, emprenden la fuga por 100 metros hasta la vera del arroyo Las Piedras y la arteria 7, ingresan a un inmueble que emplaza casilla deshabitada (BÚNKER ) donde se irrumpe dicho domicilio allanando en urgencia reduciendo en el lugar al satélite identificado como KEVIN URIEL de quien demás filiación es de razón en el encabezamiento, encontrándosele 3 ENVOLTORIOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA, mientras de que al restante identificado como el bolsero alcanzo a fugar hacia un segundo domicilio ubicado por sobre la calle Argerich y la vera del arroyo Las Piedras, donde debido a un eficaz y rápido despliegue estratégico por parte del resto del Subgrupo Operativo, todos del numerario de esta a mis ordenes, simultánemente irrumpen dicho domicilio conjuntamente con los agentes de las Zonas 3 del CPCFV y con el apoyo táctico de las Zonas 5 y 8 allanan en urgencia reduciendo en el lugar al bolsero guaraní identificado como RIVERO ACOSTA MIGUEL ÁNGEL de quien demás condiciones personales son de razón en el exordio, hallándosele 158 DOSIS DE ENVOLTORIOS TRANSPARENTES DE PACO, 13 ENVOLTORIOS CELESTES DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA, Y 09 ENVOLTORIOS CELESTES CON CALDOS DE MARIHUANA, y en la cintura una PISTOLA DE MARCA TAURUS MOD. PT 99, DE CALIBRE 9 M. M CON SERIE SUPRIMIDA, DE COLOR PLATEADA, CON 13 CARTUCHOS Y UN CARGADOR PARA EL CALIBRE, UN TELEFÓNO CELULAR DE MARCA SAMSUNG MOD. J6, Y $ 800; siendo ambos trasladados y debidamente custodiados por agentes del CPCFV hacia esta, lugar donde habiéndose realizado los reactivos pertinentes la sustancia secuestrada lanzo POSITIVO con respecto a la PASTA BASE arrojando los 158 envoltorios de nylón transparente pesaje por (36,8 GRAMOS ), lanzo POSITIVO con respecto al CLORHIDRATO DE COCAÍNA arrojando los 13 envoltorios de nylón celestes pesaje por ( 2,6 GRAMOS ), y por ultimo lanzo POSITIVO con a MARIHUANA arrojando los 09 envoltorios celestes con caldos de marihuana pesaje por ( 19,3 GRAMOS ). Personal Policial ileso, al igual que aprehendido y civiles. Mantenida comunicación con la UFIJ N ° 1 Temática en drogas ilícitas Descentralizada de Fcio. Varela, Dr. Provisionato enterado por sobre los pormenores del caso dispuso al no ser la sustancia estupefaciente secuestrada producto de una investigación previa, que al Imputado paraguayo se lo notifique de la formación de la I.P.P por infracción al Art. 14 Inc. “ C “ de la Ley 23.737, y con respecto al menor que se lo Identifique; mantenida comunicación con la UFIJ N ° 5 en turno Dr. Pagliucca convalido aprehensión y secuestro del arma de fuego hallada en poder del ciudadano paraguayo, se cumplimenten los recaudos legales, solicitando fotocopia de las Actuaciones incoadas y remisión a fiscalía del aprehendido para mañana a primera hora; de corresponder se ampliara mediante parte urgente.

Firmado COMISARIO RISSO, CANO Oficial Subayudante.-

ALLANAMIENTOS: 02

POSITIVOS: 02

NEGATIVOS: 00

DETENIDOS: 00

APREHENDIDOS: 01

IDENTIFICADOS: 01

DROGAS: COCAÍNA, PACO Y MARIHUANA

ARMAS: PISTOLA DE MARCA TAURUS PT 99, CALIBRE 9 M. M

SERIE SUPRIMIDA, 13 CARTUCHOS Y CARGADOR ///

PARA EL CALIBRE.-

RODADOS: 00

DINERO: $ 800

TELÉFONOS: TELÉFONO SAMSUNG J6 NEGRO