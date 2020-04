Lanús: Menor demorado por encubrimiento en robo automotor esclarecido

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I

JEFATURA DE ESTACIÓN DE POLICÍA LANÚS

Cc. Cria Lanús 5ta. Villa Diamante

25 DE ABRIL 2020-

LUGAR HECHO: FLORIDA Y MARCOS AVELLANEDA VILLA DIAMANTE

LUGAR APREHENSIÓN: LARRAZABAL Y MONTIEL DE VILLA FIORITO LOMAS DE ZAMORA

CARATULA : ENCUBRIMIENTO DE ROBO DE AUTOMOTOR

HECHOS ACONTECIDOS:

Fecha personal del comando de Patrullas de Lanús observa circular en Florida y Marcos Avellaneda de este medio, vehiculo Chevrolet Corsa blanco dominio NBJ-685 a bordo 2 N.N Masculinos, que desde Radio Lomas pasaron momento antes alerta de ROBO sobre dicho rodado, por lo que al intentar detenerlo se da a la fuga a gran velocidad, comenzando persecución por unas 20 cuadras que culmina cuando el rodado Corsa pierde el control su conductor realizando un trompo porque estaba mojada la cinta asfáltica en las calles Larrazabal y Montiel de Villa Fiorito lográndose la aprehensión de su conductor MATÍAS EZEQUIEL G., argentino de 16 años de edad. DNI carece y no recuerda, con domicilio en Azamor al 2500 de Lomas de Zamora, secuestrando del interior del vehículo revólver calibre 22 marca ITALO GRA fabricación argentina numero 3934, (NO TIENE PEDIDO DE SECUESTRO), misma NO apta para el disparo presenta faltantes, lográndose darse a la fuga el acompañante del conductor, este en la fuga efectua desde el interior del rodado efectuo un disparo no impactando y tampoco lesionando al personal policial y tampoco a ocacionales del lugar. Se estableció que el rodado en el cual circulaban los malvivientes se lo sustraen a ELISEO MODESTO, argentino 59 años de edad, domicilio en Bugde Lomas de Zamora, le sustraen en la fecha a las 06,30 hs en la puerta de su domicilio su rodado Chevroler Corsa dominio NBJ-685 por 2 Masculinos armados, realizando la denuncia en Cria Lomas 10 Budge horas de la mañana de la fecha.- Se dio conocimiento a la UFIRPJ 04 LOMAS DE ZAMORA- DRA. FRANCHINI, quien avalo lo actuado, dispuso IPP de epígrafe. ENCUBRIMIENTO DE ROBO DE AUTOMOTOR- Menor cumpliéndose con los recaudos legales mismo sea entregado a sus progenitores.- Es cuanto se informa al Sr. Jefe.-