Avellaneda: Dos aprehendidos por robo

02 MASC. APREHENDIDOS POR ROBO.

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA.-

14SEPT22 –

IMPUTADO 01: CORIA ANTONIO PABLO, ARG., DE 29 AÑOS.

IMPUTADO 02: COLACHE BRUNO VALDEZ, URUGUAYO, DE 23 AÑOS.

VÍCTIMA: SILVINA C., ARG., DE 37 AÑOS.

SECUESTRO: MOTOVEHÍCULO MARCA HONDA, MODELO WAVE, BLANCO, SIN DOMINIO COLOCADO – CELULAR MARCA SAMSUNG S22.

EXTRACTO: Fecha y hora actual, Personal Cdo. Patrullas Avellaneda, cuadrante 12, en la intersección de las calles Rondeau y Solier proceden a la aprehensión de CORIA ANTONIO PABLO y de COLACHE BRUNO VALDEZ, demás datos Ut Supra, los cuales se desplazaban a bordo de una motocicleta de la marca Honda, modelo Wave, blanca, sin dominio colocado, mismos en la arteria M. Fierro y Av. Mitre sustraen un teléfono celular de la marca LG color negro a la Sra. SILVINA, demás datos ut supra. Así mismo se procede a la incautación del rodado, del cual no aportan documentación que acredite titularidad, y de un teléfono celular de la marca Samsung, modelo S22, negro, que el masculino identificado como CORIA tenía entre sus pertenecías, mismo no logra justificar su procedencia. Trasladan a la Seccional 5ta. de Avellaneda a los fines legales. Toma intervención U.F.I. nro. 01 del Depto. Judicial de Avellaneda – Lanús. FDO. BIBIANO JAVIER ÁNGEL. SUBCRIO. JEFE DE CDO. AVELLANEDA.