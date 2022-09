Avellaneda: Allanamientos por venta de drogas

CCA. CUMPLIMIEN TO DE UNA ORDEN DE ALLANAMIEN TO POR COMER CIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES (01) MASCULINO APREHENDIDO POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN.CON FRONDOSO PRONTUARIO. Secuestro de (2 ) PANES Y FRACCION DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA 566 Gramos. Secuestro de MARIHUANA 4.9 Gramo. Secuestro de PACO por 75.1Grs. Secuestro de BICARBONATO 29.9 Gramos. (2) BALANZAS DE PE SAJE UNA CUCHA RA METALICA CON VEST GIOS DE CO CAINA. Secuestro de ( 01 ) BOLSA NY LON DE COLOR BLANCA con recortes negros para envoltorios SECUES TRO DE 4 ARMAS DE FUEGO. (01) REVOLVER Cal. 38 Corto nro.90655 Sin cartuchos. ni Marca. (01) Revólver Calibre 32 corto sin marca ni numeración. ( 01) Revólver Calibre 32 largo marca 2 Leones, con seis municiones municiones, numeración suprimida. (01) ESCOPETA calibre 16, con 07 cartuchos con numeración y marca Suprimida. Secuestro de dinero efectivo $9100 y telefonía.

S.R AMBA SUR

E.P.D.S AVELLANEDA

CRIA AV. 7ma. V. CORINA.

13 SEPTIEMBRE 2022

APREHENDIDO (01): COURTI CRISTIAN DAVID (ARG, 44 años)

OBJETIVO 1: OROÑO NRO 5912 WILDE Avellaneda.

INTERVIENE: Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro 02 y Juzgado de Garantías nro 4, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.-

EXTRACTO: Fecha y hora, personal de GTO de este elemento juntamente con personal GTO de Crías AVELLANEDA 2da, 5ta, 6ta, UPPL y Grupo GAD, procedieron a cumplimentar orden de allanamiento en relación a I.P.P. Nº 20-00-013050-22 , dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 4 a solicitud de la UFI N° 2, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda- Lanús, habiéndose llevado a cabo tareas investigativas por el GTO de esta seccional, obtención de material fílmico de este Municipio y habiendo recabado testimonios en el lugar de los hechos, se obtienen la presente orden, cuales arrojan el siguiente resultado: OBJETIVO 01) Se procede a la aprehensión del ciudadano COURTI CRISTIAN DAVID cuyas circunstancias obran Ut Supra procediendo al secuestro de lo siguiente: 01 REVÓLVER calibre 38 Corto nro.90655 Sin cartuchos. ni Marca. 01 REVÓLVER Calibre 32 corto sin marca ni Numeración. 01 REVÓLVER Calibre 32 largo marca 2 Leones, 6 municiones numeración suprimida. 01 ESCOPETA calibre 16, 07 cartuchos. Numeración y marca Suprimida . DINERO 9100 $ en billetes distintas denominación

07 TELEFONOS CELULARES en desuso. 01 Teléfono celular Samsung J2 IMAIL 354522091130406. COCAÍNA 566.1 Gramos. MARIHUANA 4.9 Gramos. PACO 75.1 Gramos. BICARBONATO 29.9 Gramos. 2 BALANZAS DE PESAJE Marca POCKET. 01 CUCHARA METÁLICA CON VESTIGIOS COCAÍNA. 01 BOLSA NYLON DE COLOR BLANCA con recortes negros para envoltorios . Mantenida comunicación con el Agente Fiscal Dr. Prieto a quien puesto en conocimiento de los hechos dispuso la APREHENSIÓN de COURTI CRISTIAN DAVID, debiendo ser Not. ART 60.89 y 92 del CPP, diligencias de rigor y traslado a primera hora día 14 septiembre 2022. Fdo Enrique León Ibarra. Subcomisario. Jefe de Dependencia.