Quilmes: Allanamientos por infracción a la Ley 23.737

ALLANAMIENTO POR INFRACCIÓN A LA LEY 23.737

S.R. AMBA SUR 1

CRIA QUILMES 7º

12MAY22

LUGAR: Se detallan en el texto

TEXTO: Raíz tareas investigativas realizadas por personal Subestación P.D.S. Quilmes en relación a comercialización de estupefacientes, se inicia I.P.P. Nro. 13-00-000783-22/00 “INFRACCION LEY 23.737”con intervención de la U.F.I. Nro. 20 del Depto. Judicial de Quilmes, la cual en la fecha fue llevada a cabo por personal de E.P.D.S. Quilmes, Subestación P.D.S. Quilmes, Crias. Del ámbito de Quilmes y apoyo personal del G.A.D. Avellaneda e Infantería Quilmes, arrojando los mismos los siguientes resultados:

OBJETIVO Nro. 01: realizado en domicilio ubicado en Bermejo e/Calle 163 y Calle 164 de Bernal Oeste por parte G.T.O. Quilmes 7º y personal de Subestación P.D.S. Quilmes, mismos al momento de avistamiento del domicilio observan salir a uno de los sindicados en actuaciones quien arriba a un rodado y al dársele la voz de alto no acata la orden policial fugando previo impactar su rodado contra el móvil identificable, logrando interceptarlo y reducirlo identificándolo como JOSÉ MACIEL (investigado como líder de la banda), paraguayo, 26 años, incautando el rodado en el que se desplaza siendo Ford Fiesta Kinect ptte. KHU-116 (sin impedimento legal), como así también dentro del mismo un revólver marca Tejano cal. .32 mm largo, serie 02284 (el cual no posee impedimento legal) con 7 proyectiles en su tambor (1 percutado). Posteriormente tras irrumpir en el domicilio mencionado dentro del mismo efectivizan la aprehensión de JORGE RAMÓN CANTERO TORRES (investigado en actuaciones como vendedor), paraguayo, 25 años, también se efectiviza la aprehensión DERLIS ARIEL PÉREZ AMARILLA (investigado en actuaciones como vendedor), paraguayo, 24 años y se identifica a MILCIADES ESPÍNDOLA SANCHEZ, paraguayo,24 años, incautando dentro de la vivienda un revólver marca Doberman M.R. cal. .323 mm. largo, serie 09400H (el cual no posee impedimento legal) con 7 proyectiles intactos en su tambor, una pistola tipo bengalas marca US Property pyrotechnics MB sin numeración visible, la cual se encuentra adaptada para uso de cartucho de escopeta, un total de 5 teléfonos celulares y una bolsa de nylon de color blanco conteniendo 02 cargadores calibre .45, 19 cartuchos de escopeta calibre 12/70, 31 cartuchos calibre .45, 11 cartuchos calibre 9mm, 10 cartuchos calibre .380 y 05 municiones calibre .22 largo. Asimismo se incautaron 118 envoltorios conteniendo un total de 107 grs. De picadura de marihuana; 153 envoltorios conteniendo un total de 50 grs. de clorhidrato de cocaína; 69 envoltorios conteniendo un total de 18 grs. de pasta base; ½ ladrillo de marihuana compactada conteniendo un peso total de 468 grs.; vestigios de picadura de marihuana arrojando un peso de 28 grs. y 1 piedra de 18 grs. de pasta base.-

OBJETIVO Nro. 02: realizado en domicilio ubicado en Calle 169 e/Pampa y Los Andes de Bernal Oeste por parte del personal de Estación P.D.S. Quilmes, los cuales al irrumpir identifican a una femenina que se encontraba en el lugar como YESICA IVANA ZARACHO, paraguaya, 30 años, concubina del investigado en autos, CÉSAR ANDRES ARECO SALA (investigado en actuaciones como vendedor), incautando dentro de este domicilio 3 teléfonos celulares, un D.N.I. a nombre de CÉSAR, una cartera conteniendo gran cantidad de recortes de bolsas de nylon de color blanco y negro, y una bolsa de nylon conteniendo en su interior un total de 181 envoltorios los cuales arrojan un peso total de 66,7 grs. de clorhidrato de cocaína.-

OBJETIVO Nro. 03: realizado en domicilio ubicado en Corvalán al 1000 (Villa la Fé) de Monte Chingolo por parte del personal de Cria. Quilmes 2º y U.P.P.L. Quilmes, con apoyo del G.A.D. Avellaneda e Infantería Quilmes, donde al irrumpir identifican a MARÍA LUJAN MACIEL IRALA, (progenitora de JOSÉ MACIEL e investigada en actuaciones como domicilio alternativo de ocultamiento de JOSÉ MACIEL), paraguaya, 42 años, incautando en el domicilio una balanza, 2 cartuchos calibre 12/70, varias bolsas de nylon de pequeñas dimensiones y junto a estos envoltorios se incauta una bolsa de nylon conteniendo un total de 68,8 grs. de una sustancia pulverulenta de color blanca, a establecer tipo de sustancia, utilizada para “estirar” sustancia estupefaciente.-

OBJETIVO Nro. 04: realizado en domicilio ubicado en Calle 162 e/Lynch y Chubut de Bernal Oeste por parte del personal de los G.T.O. de las Comisarías Quilmes 3º y 6º, arrojando el mismo RESULTADO NEGATIVO.-

OBJETIVO Nro. 05: realizado en domicilio ubicado en Neuquén y Pilcomayo Bis de Bernal Oeste por parte del personal de los G.T.O. de las Comisarías Quilmes 4º y 9º, arrojando el mismo RESULTADO NEGATIVO.-

OBJETIVO Nro. 06: realizado en domicilio ubicado en Pasaje 3 Calle 172 (Villa Sprinfield) de Bernal Oeste por parte del personal de los G.T.O. de las Comisarías Quilmes 1º y 5º, arrojando el mismo RESULTADO NEGATIVO.-

Finalizada las diligencias y puesto en conocimiento de los resultados al Dr. Gustavo Araoz de la U.F.I. Nro. 20 del Depto. Judicial de Quilmes, mismo dispuso la aprehensión de JOSÉ MACIEL; JORGE RAMÓN CANTERO TORRES y DERLIS ARIEL PÉREZ AMARILLA en orden del delito de TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN AGRAVADA, en tanto para con el ciudadano MILCIADES ESPÍNDOLA SÁNCHEZ dispuso la aprehensión por el delito de TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES solicitando actuaciones y aprehendidos para el día de mañana, Viernes 13 de Mayo de 2.022, a las 08:00 horas en sede judicial. En tanto a las ciudadanas YESICA IVANA ZARACHO y MARÍA LUJÁN MACIEL IRALA dispuso que sean identificadas en las actuaciones. De surgir novedad se ampliará. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.