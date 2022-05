Avellaneda: Mega allanamientos por robos reiterados en distintas modalidades

MEGA ALLANAMIENTOS (08 OBJETIVOS) POR ROBO AGRAVADO MODALIDAD ENTRADERA (MORADORES 3RA. EDAD) – (01 MASC. Y 01 FEM. MAYOR APREHENDIDOS) ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO Y TRATARSE EN POBLADO Y EN BANDA (MODALIDAD ENTRADERA)-RESISTENCIA A LA AUTORIDAD (01 MASC. MAY. Y 01 FEM. MAY. APREHENDIDOS) TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES (01 MASC. MAYOR) – ROBO AGRAVADO EN TENTATIVA (MODALIDAD MARKETPLACE) (02 MASC. MAY. APREHENDIDOS) SECUESTRO DE 01 PISTOLA COLOR NEGRO (REPLICA) 07 MUNICIONES CAL. 22, 02 GEMELOS DE ORO, UN ANILLO DE ORO; UNA CADENA DE ORO; UN RELOJ DORADO; 02 CELULARES; 04 LAPICERA DE PLUMA; 05 LLAVES DE AUTOMOVILES; 01 PORTACREDENCIAL CON PLACA DE GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA; 01 REVOLVER CAL. 32 L.R. 01 PROYECTIL CAL. 45; 01 TARJETA DE CREDITO; 02 TELEFONOS CELULARES, 02 CHAPA PATENTE APOCRIFAS, DOS CAMPERAS, UNA PLANTA DE 2 MTS. DE MARIHUANA; 03 FRASCOS CON FLORES DE MARIHUANA; 17 DOLARES BILLETE ESTADOUNIDENSES.- ROBOS AGRAVADOS REITERADOS (02 MASC. MAY. APREHENDIDOS) TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL; SECUESTRO DE 01 PISTOLA BERSA THUNDER PRO CAL. 9MM. (NUMERACION SUPRIMIDA) 2 CARGADORES CON 22 MUNICIONES 9MM.; 01 REVOLVER CAL.32 LR. MARCA JAGUAR; 03 MUNICIONES CAL. 32; 20 MUNICIONES CAL. 9MM. 01 MUNICION CAL. .380; UNA CARABINA CAL. 9. MARCA WINCHESTER.; 15 TELEFONOS CELULARES DIVERSAS MARCAS Y MODELO.-

S.R. AMBA SUR 1

E.P.D.S. AVELLANEDA

CRIAS. AV. 1RA. 3RA y 5TA.-

FECHA: 11MAY22

EXTRACTO: Fecha se proceden a cumplimentar Mega Allanamiento (08 objetivos) en el marco de tres investigaciones realizadas por Crias. Av. 3ra. Av.5ta. y Av.1ra. efectivizándose con la totalidad de recursos de esta Estación de Policía y recursos de Cuerpo y AMBA Sur 1, los cuales finalizados arrojan resultado AMPLIAMENTE POSITIVO, a saber: A raíz del hecho de «Entradera» ocurrido el día 17/01/2022 en un edificio de la calle Palos al 700 piso 01 del Barrio de La Boca de CABA siendo la víctima Nicolas C., en donde se toma conocimiento que unos de los autores sería un conocido malviviente de la zona Dock Sud, es que se pone en conocimiento a la Comisaría Vecinal 4C de CABA comenzando una investigación, obteniéndose 02 órdenes allanamientos con int. Juzgado de Menores nro. 6 CABA Sec. 16 (Exhorto) con siguiente resultado: OBJETIVO 01) Pablo Angulo al 1300 piso 01 de este medio, se procedió a la aprehensión de TECHERA DYLAN EZEQUIEL, arg., de 23 años, por «ROBO AGRAVADO «, se secuestra una réplica de pistola color negro, 07 municiones Cal. 22, un par de gemelos dorados, un anillo de oro, una cadena de oro, dos celulares, un reloj marca Citizen color dorado, cuatro lapiceras de pluma, cinco llaves de ignición de distintos vehículos, una porta credencial con una placa de Gendarmería Nacional Argentina; OBJETIVO 02) Sgto. Ponce al 1400 de este medio, lugar donde se procedió a la aprehensión de FERNÁNDEZ ORIANA YAMIL, arg., de 20 años, por RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.- Con fecha 30 de Marzo corriente, cinco sujetos masculinos ingresan (MODALIDAD ENTRADERA) a la vivienda de calle Lomas de Zamora al 1300 de Wilde, exigen la entrega de dólares, a la víctima JUAN J., por lo que personal de GTO tras tareas investigativas realizadas identifican a los autores del mismo como FLORENCIA GALEANO y ROLDOS JONATAN MARCELO, obteniendo una orden y allanamiento con int. U.F.I. nro. 04 de Avellaneda, para el domicilio sito en Campana al 100 de Dock Sud (OBJETIVO 3), la cual en la fecha se hace efectivo obtenido como resultado, el secuestro de 01 teléfono celular marca LG K9, 01 teléfono celular Motorola, 02 camperas de uniforme de la Municipalidad Avellaneda, 03 frascos de Cogollos de Cannabis Sativa, 01 planta de 2mts de altura de Cannabis Sativa, 17 Dólares estadounidense, procediendo a la aprehensión de GALENO FLORENCIA, ROLDOS JONATAN quienes fueron notificados de la formación de la causa por el delito de ROBO CALIFICADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO POR SER COMETIDO EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA (MODALIDAD ENTRADERA) y ROLDOS MARCELO EMANUEL, este ultimo por TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES.- Asimismo GTO de Cria. Av. 1ra. a raíz del hecho ocurrido el 05 del cte., en el cual varios N.N. masculinos citan fraudulentamente por redes sociales a GABRIEL E., arg., 42 años, pactando la compra de un automóvil en zona de Villa Tanquila, siendo abordado por dos sujetos armados, quienes no logran sustraerle pertenencias y se retiran efectuando disparos, tras llevar a cabo diligencias investigativas, logran identificar autores, efectivizan 03 (tres) Ordenes de Allanamiento las cuales tramitan por la U.F.I. nro. 03 de Avellaneda, arrojando siguiente resultado: (OBJETIVO 04) Vte. López al 300 – pasillo – de Villa Tranquila- Avellaneda, se procedió a la aprehensión de DAMIÁN OROÑEZ, secuestrando un revólver cal. 32 largo serie suprimida marca Ibar, un proyectil cal. 45. (OBJETIVO 05) Estanislao del Campo y Montes de Oca – pasillos, sobre las vías de Villa Tranquila – Avellaneda, se procedió a la aprehensión de LUCAS PAZ y secuestro de dos chapas patentes apócrifas MLH 873 y una tarjeta de crédito. (OBJETIVO 06) Montes de Oca y Gutiérrez – pasillo al fondo – de Villa Tranquila – Avellaneda, se procede a la identificación de moradores.- Con 07 del cte., tras realizar «una compra pactada», personal GTO de este elemento, efectivizo la aprehensión de MARCELO PLAZA, quien junto a otros malvivientes, habían sustraído día anterior en zona de Area X de este medio, teléfono celular y pertenencias a LUIS M., por cuanto se tramitan la cantidad de 02 Ordenes de Allanamiento de trámite por ante la U.F.I. nro. 3 de Avellaneda, arrojando los siguientes resultados: (OBJETIVO 07) Gral. Paz casa 70 de Barrio Aguero- Avellaneda, procediéndose al secuestro de una pistola marca Bersa Thunder Pro cal. 9mm. numeración suprimida, con cargador colocado con 10 municiones, y un segundos cargador con 12 municiones mismo calibre, un revolver marca Jaguar calibre 32 largo, serie nro. 051126 no registra secuestro y posee 3 municiones, una caja de municiones con 20 municiones calibre 9 mm y una munición calibre 380, una carabina tipo Winchester cal. 9 mm serie número 892349 y 15 teléfonos celulares, además la aprehensión de su morador GUSTAVO FABIÁN OLIVA, arg., 48 año . OBJETIVO 02 Gral. Paz casa 38 de Barrio Aguero – Avellaneda.- Es cuanto Informo a Ud. Fdo. Gregorio O. Martinez, Crio. Mayor, Jefe E.P.D.S. Avellaneda.