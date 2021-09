Avellaneda: Dos aprehendidos por tentativa de robo y lesiones

2 MASC APREHENDIDOS (UNO DE ELLOS HAF FUERA DE PELIGRO) POR TENTATIVA DE ROBO y LESIONES

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA.-

22SEP21 –

APREHENDIDO 1: OJEDA KEVIN SEBASTIÁN, ARG., 20 AÑOS HAF

APREHENDIDO 2: OJEDA ELIAN IBRAHIN, ARG., 19 AÑOS.

VÍCTIMA: ANTONIA ELIZABETH R., PAR.,39 AÑOS, EMPLEADA

VÍCTIMA: BRIAN RICARDO Z., ARG., 25 AÑOS, OFICIAL POLICÍA CIUDAD

EXTRACTO: Fecha y hora actual, se toma conocimiento de HAF en intersección de Pje. Cazzasa y Merlo. Constituido personal C.P. , certifica masculino, datos ut-supra, tendido en el suelo sobre Cazzasa, mismo presentaba HAF en pierna derecha y hombro izquierda. Asimismo, se observó masculino, identificándose como personal de policía de la ciudad, quien tenía reducido a otro sujeto. Circunstancias los malvivientes abordo de Motovehículo marca ROWSER color gris cometían ilícito a víctima de autos en la intersección con calle Merlo, personal policial, civil y franco se servicio, advirtió el hecho, dio la voz de alto, no acatada, los masculinos abalanzan el rodado sobre él, y repele la agresión con dos disparos con su pistola reglamentaria -Beretta 9mm- hiriendo a uno de ellos. Personal policial y víctima ilesos. Presente ambulancia de SAME trasladó herido a Htal Perón. Fiorito.- Se preserva lugar del hecho. Presente autoridades Cría. 4ta. Avellaneda. UFI N° 1 Descentralizada Avellaneda no adopta temperamento legal para con el efectivo policial, mientras que para con los causantes ordena su aprehensión por delito mención en epígrafe.- Fdo. Javier A. D. Bibiano. Jefe Cdo. Pat. Avellaneda