Quilmes: Allanamiento en causa por venta de drogas

ALLANAMIENTO en el marco de la I.P.P. N° 13-00-019804-21/00 por el delito de INF. ART. 5TO INC. “C” DE LA LEY 23.737 ALLANAMIENTO-QUILMES

01 APREHENDIDA FEM MAYOR

S.R. AMBA SUR 1- CRIA. 8º BERNAL

22SEP21

LUGAR: 01 OBJETIVO: calle Neuquén Bis al 2900 entre Victorica y 161

Fecha personal policial GTO de la estación de Quilmes, juntamente con GTO de Cria 8º, efectivizaron orden de Allanamiento en el marco de en el marco de la I.P.P. N° 13-00-019804-21/00 por el delito de INF. ART. 5TO INC. “C” DE LA LEY 23.737, todo ello bajo la supervisión de la UFI y J Nº 20. Culminando en el día de la fecha con una orden de allanamiento expedida por parte del Juzgado de Garantías Nro. 01 ambos del departamento judicial Quilmes. Ante ello puesta en marcha la misma mediante ORDEN DE SERVICIO n° 2006/21 y contándose con la colaboración de personal descentralizado, como ser con dos dotaciones de la UPPL QUILMES, personal policial del G.T.O de la E.P.D.S. de QUILMES y con un Escalón del Grupo HALCÓN Base Sur; en forma conjunta y simultánea se desplego un operativo de irrupción donde se emplaza el objetivo, arrojando como resultado fruto del allanamiento realizado la aprehensión de una femenina identificada como SONIA AIDES MACIEL (40) de nacionalidad paraguaya, ddo calle Neuquén Bis al 2900 entre calles Victorica y calle 161 Quilmes, quien seria participe de llevar adelante la comercialización de las dosis de estupefacientes junto a su pareja quien al momento de concretar la diligencia judicial NO se hallaba dentro de su domicilio (se solicita pedido de Captura). Tal es así fruto de la diligencia, se procedió al secuestro 01 celular, 205 envoltorios de COCAÍNA por un guarismo de 29,1gr, 11 envoltorios de MARIHUANA por un guarismo de 64.4 gr, la suma de 15.470 pesos, una balanza y demás elementos de interés para la causa. Previene UFI Nº 20 solicitando aprehendida y actuaciones a Sede Judicial a primera audiencia. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario Mayor Superintendente Región AMBA Sur I.