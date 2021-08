Quilmes: Allanamientos por robo y hurto

ALLANAMIENTO ROBO y HURTO (IPP N° 13-00-014157-21/00) (ORDEN DE SERVICIO N° 1390/21).-)

APHRENDIDO: 01 MASMAY MARTINES

VÍCTIMAS: 04 FEM MAY Y 01 MASC MAY

S.R. AMBA SUR 1- CRIA. Q 8ºBARRIO PARQUE

27AGO

Lugar: calle Yapeyú entre Chaco y Misiones de Bernal, partido de Quilmes (OBJETIVO 1).-

LUGAR: calle Levalle al 1000 entre las calles Chaco y Formosa de Bernal, partido de Quilmes (OBJETIVO 2).-

Elementos secuestrados: Telefonía incautada (150) tecnología incautadas (13), (2) GPS, (2) discos extraíbles, (62) baterías de litio de telefonía móvil, (10) módulos de desbloqueo, y (1) soldador de estanio, (1) power de Mercado Pago

TEXTO: Cria 8va cca, personal policial del Gabinete de la Estación de Policía de Seguridad de Quilmes, juntamente con cada personal del GTO de las dependencias 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, y 9na, en base a los delitos ocurridos por el robo y hurto de aparatos de telefonía celular en el ámbito operacional de la Estación de Policía de Quilmes, se logró identificar dos lugares los cuales guardan relación con el los ilícitos, obteniéndose orden de allanamiento y secuestro en IPP Nro. 13-00-014157-21/00 solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 06 y tramitado por el Juzgado de Garantías N° 03 ambos del departamento Judicial de Quilmes para el día de la fecha, en la arteria Yapeyú entre Chaco y Misiones de Bernal, partido de Quilmes mencionado como OBJETIVO N° 01 y domicilio calle Levalle al 1000 entre las calles Chaco y Formosa de Bernal, partido de Quilmes mencionado como OBJETIVO N° 02. Ante ello, y contando con la presencia de un escalón del Grupo GAD de Quilmes, como así también con la presencia de cada efectivo que presta servicio en el GTO de cada dependencia del ámbito de la Estación de Quilmes, se procedió a llevar a cabo la diligencia judicial, arrojando sobre el objetivo N° 2 un resultado NEGATIVO. No obstante a ello, al concretar la medida judicial sobre el objetivo n° 1, la misma arrojó un resultado ALTAMENTE POSITIVO toda vez que se logró al secuestro de los elementos ut-supra que se hallaban distribuidos en la vivienda, en la cual se pudo, en el momento de la diligencia al sonar varios teléfonos que se encontraban encendidos con autorización en urgencia de la fiscalía interviniente se pudo localizar a sus propietarios quienes presentes en el lugar con anuencia del testigo reconocieron varios teléfonos celulares de su propiedad los cuales fueron restituidos nuevamente. Asimismo al lograr contactar mediante el sistema Enacom y el sistema de secuestros varios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que la mayoría de los teléfonos celulares incautados poseen un pedido activo por el delito de robo y hurto, los cuales fueron sustraídos su mayoría en el ámbito de esta estación de seguridad, puesta en conocimiento de dicha resultancia a la Agente Fiscal de la unidad fiscal citada, avalo el procedimiento realizado y dispuso se proceda a concretar la aprehensión del mentado CARLOS ALBERTO MORENO MARTINEZ (51). Peruano, por el delito de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO bajo su intervención, y demás medidas de menester, solicitando la remisión de actuaciones y aprehendido para el día de mañana a las 09:00 horas, fines mantener audiencia. La presente pesquisa se inicia a través de un trabajo en conjunto realizado por todos los gabinetes que integra esta Estación de Policía de Seguridad Quilmes, la cual obteniendo un patrón en el modus operandi en donde sus autores reducían la telefonía celular que fuera sustraída y hurtada en el ámbito de esta jefatura, es que logran localizar dos domicilios y el principal investigado quien fuera el encargado de realizar la compra, encargue y posterior venta de los teléfonos sustraídos, realizando de esta manera elementos de semiplena prueba que consiste, filmaciones, testimonios y fotográficas para la probanza del hecho por lo que de esta manera la fiscalía interviniente con el juzgado de garantías en competencia libran en la fecha la medida judicial la cual arrojo un resultado altamente positivo logrando de esta manera desarticular dos lugares los cuales estaban relacionados con la reducción de la telefonía celular. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario Mayor Superintendente Región AMBA Sur I.