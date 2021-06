Quilmes: Allanamiento por venta de estupefacientes

ALLANAMIENTO EN I.P.P. 13-013138-21/00 – TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION – BERNAL

S.R. AMBA SUR 1- CRIA QUILMES 2º BERNAL

17JUN21

LUGAR: OBJ. 01 ACCESO SUDESTE y PASILLO. VILLA ITATÍ

TEXTO: Fecha personal procede a cumplimentar allanamiento en el marco de la LEY 23737, donde se debía allanar 01 domicilio ubicado en el interior de Villa ItatÍ, donde N.N. CABALLO, se dedicaba a la venta y comercialización de estupefacientes.- En virtud a que el pasillo para llegar al domicilio en cuestión queda a 70 o 80 metros del acceso, personal se traslada en vehículo no oficial (camioneta), con el objeto de poder utilizar el factor sorpresa.- Es así que el Oficial Inspector URCOLA MATIAS ELIAS, (marcador), ingresa primero al pasillo, que al llegar y disponerse a llevar a cabo la irrupción de dicho domicilio, observan que de la planta alta, egresa un malviviente con arma en mano, quien salta a la casa lindera, y comienza a fugar por las casas linderas, haciéndole un seguimiento URCOLA, a los gritos que se detenga.- Fuera de acatar la orden el malviviente, sale al pasillo, y efectúa hacia los uniformados dos disparos, es por lo que el Oficial de Policía OLIVERA SERGIO DANY, numerario de Quilmes, efectúa un disparo con su arma reglamentaria, para evitar que el malviviente dañara la humanidad de URCOLA, impactando dicha detonación en la pierna izquierda de URCOLA, quien pierde el equilibrio de su cuerpo y cae al suelo, al momento que de forma instintiva efectúa un disparo con su arma reglamentaria no lesionando a persona alguna.- Urcola es trasladado en ambulancia del Same al hospital El Cruce. Realizada la manda judicial, se logro la incautación 26 envoltorios de nylon transparente conteniendo cocaína, arrojando un peso de 9,9 gramos, luego se incauto 35 sobres chicos de papel glasé, conteniendo la misma sustancia, arrojando un peso de 9,9 gramos, asimismo se incauto un envoltorio de nylon de color negro, conteniendo Marihuana, la que arrojo un peso de 5,3 gramos.- Arrojando un peso total de 25,1 gramos.- También se secuestro la suma de 17.800 pesos en efectivo y una balanza de precisión. Mantenida comunicación con el Dr. ARAOZ, de la UFI No 20 de Quilmes, avalo lo actuado, disponiendo la aprehensión de LUIS OSCAR GONZALEZ (57) Ddo. calle Pampa al 200, Pasillo, debiendo notificarlo de la formación de la causa, y trasladarlo el día 18 del cte., a primera hora.- Asimismo dispuso que se anoticia de lo sucedido con el Oficial Urcola, a la UFI en turno.- Mantenida comunicación con la Dra. MARIANA CURRA ZAMANIEGO de la UFI No. 06 de Quilmes, dispuso que se labren actuaciones por Averiguación de Ilícito, no tomando temperamento alguno, debiendo certificar el ingreso de algún herido de arma de fuego en algún nosocomio, como así también certificar el carácter de las lesiones del oficial Urcola Matías. Mantenida comunicación con la Mesa General de Entradas AGAI, con la persona Subteniente VILCHEZ DAIANA, quien anoticiada de lo sucedido y de la disposición de la Fiscalía, solicito que se haga copia y se eleve vía mail. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario Mayor Superintendente Región AMBA Sur I.

OBJETIVOS: 01

APREHENDIDOS: 01

IDENTIFICADOS: 04

ESTUPEFACIENTE INCAUTADO: COCAINA 9.9 GRS / MARIHUANA 5.3 GRS

DINERO INCAUTADO: 17.800

TECNOLOGIA INCAUTADA: 01