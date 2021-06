Florencio Varea: Allanamientos en causa por robo esclarecido

ALLANAMIENTO 10 OBJETIVOS ESCLARECIMIENTO ESCRUCHE – INFRACCIÓN ART 14 LEY 23737 TCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN – SECUESTRO Y APREHENSIÓN.

S.R AMBA SUR 1

E.P.D.S. FCIO VARELA

31MAYO2021 HORA ACTUAL

UFI Y J N° 6 FCIO VARELA. –

OBJETIVO I: DARDO ROCHA E/ GORRITI Y GABRIELA MISTRAL DE FCIO VARELA.

OBJETIVO II: DARDO ROCHA E/ GORRITI Y GABRIELA MISTRAL DE FCIO VARELA (VIVIENDA TRASERA)

OBJETIVO III: DARDO ROCHA E/ GORRITI Y GABRIELA MISTRAL DE FCIO VARELA (GALPON LINDANTE).

OBJETIVO IV: DARDO ROCHA NRO 1198 DE FCIO VARELA.

OBJETIVO V: DARDO ROCHA NRO 1198 DE FCIO VARELA (VIVIENDA TRASERA)

OBJETIVO VI: DARDO ROCHA NRO 1198 DE FCIO VARELA (VIVIENDA TRASERA II)

OBJETIVO VII: MONTES DE OCA ENTRE GORRITI Y GABRIELA MISTRAL DE FCIO VARELA.

OBJETIVO VIII: MONTES DE OCA ENTRE GORRITI Y GABRIELA MISTRAL DE FCIO VARELA (VIVIENDA TRASERA)

OBJETIVO IX: MONTES DE OCA ENTRE GORRITI Y GABRIELA MISTRAL DE FCIO VARELA (VIVIENDA TRASERA II).

OBJETIVO X: NICASIO OROÑO NRO 1501 DE CABA.

IMPUTADO: CARLOS YANUNCIO ALIAS LECHE, ARG, 40 AÑOS. (PRÓFUGO).

APREHENDIDOS: HERRERA LUCAS MATÍAS, ARG, 29 AÑOS, EMPLEADO.

SILVA FACUENDO EZEQUIEL, ARG, 23 AÑOS, PINTOR.

MORALES MIGUEL ÁNGEL, ARG, 31 AÑOS, COMERCIANTE.

CASTAÑO ESTEBAN DAMIÁN, ARG, 22 AÑOS, EMPELADO.

IBRADIN FACUNDO GUSTAVO, ARG, 23 AÑOS, EMPLEADO.

MORE GUIDO NAHIR, ARG, 23 AÑOS, DESOCUPADO.

VÍCTIMA: SANDRA V.C., ARG, 55 AÑOS, ASISTENTE DENTAL.

IDENTIFICADOS: MARÍA ANGELICA CHIRINO, ARG, 81 AÑOS, JUBILADA.

MACIEL MARIO EPIFANIO, ARG, 70 AÑOS, JUBILADO.

MIGUEL ANTONIO BALVERDI, ARG, 50 AÑOS, EMPLEADO.

EXTRACTO: VARELA 3RA cca. Qué día 24 de abril del corriente denuncio SANDRA V. que día y en horas de la tarde que autores ignorados sustrajeron elementos de su vivienda bajo la modalidad «escruche», que a raíz de averiguaciones practicadas por GTO de esta dependencia se realizó órdenes de allanamiento para con dos objetivos habiendo individualizado a unos de los autores materiales como CARLOS YANUNCIO alias leche. Efectivizado el allanamiento se secuestraron los elementos sustraídos y la aprehensión de un masculino permaneciendo el apodado leche en carácter de prófugo. Continuando con la investigación se pudo establecer que Yanuncio operaba junto a una banda conocida como los uruguayos quienes también se dedican a la comercialización de estupefacientes, por lo que una vez reunidos el material probatorio y lugares de ocultamiento el Juzgado de Garantías nro 6 otorgo orden de allanamiento y secuestro para con 9 objetivos. Arrojando los siguientes resultados OBJETIVOS I: se identificó a los moradores del lugar como María Angélica Chirino, Maciel Mario Epifanio y Miguel Antonio Balverdi y se secuestraron elementos de interés para la presente. OBJETIVO II: se secuestraron elementos de interés para la causa. OBJETIVO III: no se encontraba morador alguno y se secuestraron elementos de interés para la causa. OBJETIVO IV: Que no se encontraba morador alguno secuestrándose elementos de interés para la causa, OBJETIVO V: se identificó a los moradores de la vivienda como Moreno Hugo Damacio, Martínez Héctor Alberto y se secuestraron elementos de interés para la presente. OBJETIVO VI: se identificó a los moradores de la vivienda como Moreno Juan Carlos Julio y María Germana Moreno y secuestraron elementos de interés para la presente. OBJETIVO VII: se identificó a la moradora como Robledo Andrea Mariel y se secuestraron elementos de interés para la causa. OBJETIVO VIII: Se procedió a identificar a los masculinos presentes como Herrera Lucas Matías, Silva Facundo Ezequiel, Ibradin Facundo Gustavo y More Guido Nahir y se procedió al secuestro de once frascos de diferentes tamaños conteniendo en su interior picadura de marihuana arrojando un pesaje de 800 grms, dos tijeras, una balanza color blanca, dos cuchillos,

OBJETIVO IX: Se identificó a los moradores como Morales Miguel Ángel alias Cogoyo (líder de la banda) Castaño Esteban Damián y se procedió al secuestro de un elemento para inhalar hierba, una tijera, un cuchillo y dos cajas que contiene picadura de marihuana arrojando un pesaje 355 grms, la suma de $1100 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares. OBJETIVO X: en el lugar no había moradores procediéndose al secuestro de elementos de interés para la causa. Así mismo se deja constancia que en relación a la Mercedes Benz Sprinter utilizada por los mismos para cometer el «escruche» mencionado Ut Supra se pudo establecer a raíz de un exhaustivo relevamiento de cámaras particulares que la misma posee dominio GFL-453 radicada en la ciudad de Buenos Aires, siendo dicho lugar allanado por Policía de la Ciudad mediante exhorto arrojado resultado NEGATIVO ya que la vivienda se encontraba deshabitada. Que se procedió a la aprehensión de los masculinos mencionados. En cuanto al prófugo

Yanuncio no se pudo dar con el mismo continuando prófugo. . Fdo. VILLAR JAVIER COMISARIO MAYOR SUPERINTENDENTE ZONA SUR.