Florencio Varela: Allanamientos en causa por homicidio

INFORME: ALLANAMIENTO EN IPP 13-02-7257-20/00 caratula HOMICIDIO

S. R. AMBA SUR 1 – E. P. D. S. FLORENCIO VARELA – Cca. COMISARÍA FCIO. VARELA 6TA.

FECHA: 27/05/2021

FISCALIA INTERVINIENTE: UFIJ Nº 05 a cargo de la Dr. Bustos Rivas.-

DENUNCIANTE: PERSONAL POLICIAL

PERSONAL INTERVINIENTE: GTO COMISARÍA SEXTA DE FLORENCIO VARELA. –

RESULTADO DE ALLANAMIENTO. –

OBJETIVO 1: 1149 entre 1120 y 1122 de Florencio Varela.-

OBJETIVO 2: 1147 entre 1118 y 1120 CASA UNO Nro. de Florencio Varela. –

OBJETIVO 3: 1147 entre 1118 y 1120 CASA DOS de Florencio Varela. –

OBJETIVO 4: calle 527 entre 1178 y 1179 de La Localidad de La Plata. –

OBJETIVO 5: calle 1201 entre 1118 y 1120 de la localidad Fcio. Varela. –

OBJETIVO 6: calle 1155 entre 1118 y 1120 CASA UNO de la localidad de Fcio. Varela. –

OBJETIVO 7: calle 1155 entre 1118 y 1120 CASA DOS de la localidad de Fcio. Varela. –

IDENTIFICADOS

1- MARTÍNEZ WILFREDO, PARAGUAYO, 38 AÑOS DE EDAD, CASADO, INSTRUIDO, EMPLEADO

2- PEREYRA WALTER DAVID, ARGENTINO, 24 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, CHANGARÍN

3- MEDINA ALBERTO, PARAGUAYO, 32 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, EMPLEADO

ESTIGARRIBIA MARÍA SUNILDA, PARAGUAYA, 37 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDA, SOLTERA, AMA DE CASA

4- AREVALO VELÁZQUEZ ANDRES, PARAGUAYO, 46 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, CASADO, ALBAÑIL

5- ZEBALLO GAUTO DIONISIO, PARAGUAYO, 36 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, EMPLEADO

6- MARTÍNEZ ROSA ESTER, PARAGUAYA, 34 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDA, SOLTERA, AMA DE CASA

7- NOELIA RAQUEL ESCOBAR CACERES, PARAGUAYA, 35 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDA, SOLTERA, AMA DE CASA

8- ZEBALLO RAFAEL, PARAGUAYO, 35 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, ALBAÑIL

9- ROSANA MONZÓN PAREDES, PARAGUAYA, 24 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDA, SOLTERA, AMA DE CASA

10- SANTIAGO ZEBALLO GAUTO, PARAGUAYO, 26 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, ALBAÑIL

APREHENDIDO

1- WALTER MAURICIO CEBALLO, ARGENTINO, 49 AÑOS DE EDAD, INSTRUIDO, SOLTERO, CHANGARIN

SECUESTROS:

58 PLANTAS DE CANNABIS SATIVA UNA ALTURA APROXIMADA DE ENTRE 10CM A 1 METRO , 24(VEINTICUATRO) CREMAS CON COMPUESTO DE MARIHUANA, 13 (TRECE) TELÉFONOS CELULARES Y 1 (UNA) TABLET.

TEXTO: COMISARÍA FLORENCIO VARELA SEXTA, en I.P.P. 13-02-007257-20/00, carátula epígrafe,

a raíz de homicidio ocurrido en día 18 de abril del año 2020, fiscalía interviniente solicito que se realicen tareas investigativas. El cual personal del GTO de la seccional, a raíz de trabajos encubiertos y declaraciones obtenidas, lograron establecer los domicilios de los presuntos autores del hecho, solicitando mandato judicial pertinente, el cual es otorgado en la fecha por parte del juzgado de Garantía nro 08 dto. Judicial de Quilmes, arrojando los siguientes resultados. OBJETIVO 1, se registro la morada en presencia de un vecino dado que no se hallaban moradores, arrojando resultados negativos. OBJETIVO 2, se registró la morada, identificando a los propietarios, y se procedió al secuestro de distintas plantas de cannabis sativa de mención epígrafe, procediendo además a la aprehendido del propietario de la vivienda, poniendo además en conocimiento a la UFIJ° 01 descentralizada Fcio. Varela. La cual intervino en la temática, que en el mismo lote se ubicaba una segunda edificación siendo este OBJETIVO 3 el cual se registro la morada, identificando a los propietarios, no hallando elementos de interés para la presente. Seguido a ello con el OBJETIVO 4 el cual se registró la morada, no hallándose moradores se solicitó la presencia de un vecino del lugar, el cual no se hallaron elementos de interés para la causa, seguido a ello el OBJETIVO 05, se registró la morada, identificando a los propietarios y procediendo al secuestro de cinco teléfonos celulares y una Tablet, así mismo se constata una segunda edificación dentro del mismo lote, siendo este el OBJETIVO 06 registrando la morada, identificando a los propietarios, no se encontraron elementos de interés, finalizando con el OBJETIVO 07 se registró la vivienda, identificando a los moradores, procediendo al secuestro de ocho teléfonos celulares. Superintendencia Región AMBA Sur 1.