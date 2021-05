Quilmes: Allanamiento en urgencia por privación ilegal de la libertad

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR EL VÍNCULO, LESIONES EN EL MARCO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ALLANAMIENTO EN URGENCIA (ART. 222 DEL C.P.P.) (01 MASC IMPUTADO) SOLANO

S.R. AMBA SUR 1

CRIA QUILMES 4º

18MAY21

LUGAR: CALLE 897 AL 6800 QUILMES

TEXTO: Fecha, personal policial del CP Quilmes, con apoyo del personal del grupo U.T.O.I. y G.T.O. de la seccional Quilmes 4ta, son comisionados vía radial 911 a la calle 897 al 6800 Quilmes, donde habría una mujer privada de la libertad por parte de su esposo. Al llegar no fueron atendidos por ninguna persona, por ello consultaron a los vecinos y les refirieron que en horas de la tarde se habían escuchado algunos gritos. Se le informa al radio operador 911 y el mismo logra comunicarse con la víctima, la cual comienza a gritar y a pedir auxilio, motivo por el cual personal policial utilizando las facultades otorgadas por el art. 222 del C.P.P, allanamiento en urgencia, ingresa por los techos, donde se encuentran con una persona del sexo masculino, el cual no hace caso a las indicaciones del personal y se resiste, razón que se utiliza la fuerza mínima indispensable y se reducen al mismo, quien se identifica como GONZÁLEZ ALEJANDRO PABLO,(61), dlio calle 897 al 6800 Quilmes. Seguidamente personal policial se dirigen a la parte trasera de la vivienda donde había una especie de galpón y provenían los gritos de auxilio, se encuentra la femenina, la cual tenía la movilidad reducida, se encontraba en estado de shock y presentaba algunos golpes, identificándose como ZULMA G. , (57),dlio calle 897 al 6800 Quilmes, quien manifiesta que su esposo GONZÁLEZ, la había golpeado y encerrado en ese lugar, y refiriendo que posee armas de fuego en el interior del domicilio, autorizando la femenina el ingreso al morada, donde del interior proceden al secuestro de Un (01) rifle de aire comprimido calibre 5,5 mm, una (01) pistola marca FM modelo HI POWER serie 344025 calibre 9mm, un (01) revolver marca TAURUS modelo .38 SPL serie IX188957, una (01) pistola marca PUSH TO FIRE calibre .25 serie 562936, cuatro (04) cargadores de 9mm, dos (02) pistoleras, setenta y un (71) proyectiles calibre 9mm, cincuenta (50) proyectiles calibre .38 SPL, cuarenta y un (41) proyectiles .25 mm, una (01) bayoneta, un (01) teléfono celular y tres (03) cuchillos. Por lo narrado es que proceden a la aprehensión del ciudadano GONZÁLEZ y se trasladan a esta seccional policial a los fines legales. Mantenida comunicación con el Dr. Ruggeri a cargo UFIY J NRO 10 Quilmes, quien dispuso la APREHENSION de GONALEZ y actuaciones de rigor. De surgir ampliare.