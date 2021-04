Lanús: Dos aprehendidos por violar el DNU y automotor incautado

2 APREHENDIDOS POR INF. ART 205, CP, Y AUTOMOTOR INCAUTADO.-

S.R. AMBA SUR 1

CDO.PAT.LANÚS

ABRIL 17 DE 2021.-

SANTIAGO PLAUL Y BALCARCE. VILLA INDUSTRIALES.-

Texto:

Fecha 02:40 hs personal del Comando (C10) dando cumplimiento a la Orden de Servicio 555/20. En recorrida observan un automóvil Chevrolet Onix, color blanco, patente AC425FJ, El cual al advertir la presencia policial imprime mayor velocidad, con claras intenciones de evadir el accionar de los efectivos, por tal motivo tras un breve seguimiento con balizas y sirenas logran interceptarlos, no poseyendo elementos de peligrosidad en su poder, luego identificados como MARNOTES CORONEL CAROLA, de 24 años de edad y VERA MAURO ALBERTO, de 22 años de edad. Los mismos no poseían permiso de circulación vigente, y en relación al automóvil si bien no poseía pedido de secuestro activo al momento, carecían de documentación, se realizan diligencias para establecer procedencia. Se traslada todo al asiento de Cria Lanús 7ma a fines legales pertinentes. Es cuanto informo al Sr. Jefe.