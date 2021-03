Berazategui: Allanamiento y aprehendidos

Superintendencia AMBA Sur I

Estación de Policía Berazategui

Comisaria Berazategui Primera

Allanamiento POSITIVO— DOS APREHENDIDOS

Intervención: UFI nro. 03 Berazategui

Juzgado de Garantías nro. 04 Depto. Judicial de Quilmes

Aprehendidos: Ariel Gustavo Romano, argentino de 46 años, ddo. calle 149 2do. Lote entre 27 y 28 Berazategui, DNI 24.358.316, nac. 23/11/1974.

Laura Noemi Valdez, argentina de 35 años, DNI 32.260.885, nac. 21/12/1985.

Elementos Secuestrados: prenda de vestir tipo musculosa color roja sin mangas

Carpeta color marrón claro doble solapa

Personal Interviniente:

Of. Ayudante PONCE

Of. Subayudante JATTAR

Capitán TREPICCIONE

Teniente SAMANIEGO

Of. Principal VELARDEZ (Dest. Villa España)

Subcomisario CHACON (GRI Berazategui)

Extracto: Por intermedio de la presente, informo al Sr. Jefe, que fecha 08/02/2021, se recibió denuncia a CÉSAR AUGUSTO, 41 años, quien es taxista de Este medio, que el día sábado 08 cte. Una fémina y un masculino, toman su taxi y el dte. Los traslada hasta calle 149 e/ 27 y 28 Villa España, Berazategui, donde el masculino le refiere a la Vma. «me llevó todo», sustrayéndole su teléfono celular Samsung J1 mini, cargador USB, billetera con documentación y dinero en efectivo. Luego de ellos los malvivientes le propinan golpe en la cabeza y rostro, perdiendo conocimiento. Luego observó que los delincuentes ya no se encontraban en el lugar. A la Vma. Se lo derivo a médico legista. Que ante ello el GTO de este elemento, se coloca al frente de la investigación, dando vista a las cámaras del lugar (los videos fueron viralizados en las redes sociales), recibiendo declaraciones testimoniales a víctimas y testigos, y tareas investigativas, de logro identificar el domicilio de los autores, tomando fotos y realizando croquis de la zona a los fines de solicitar allanamiento con el objeto de lograr dar con los elementos sustraídos. Que en el día de la fecha el Gabinete Técnico Operativo de esta Seccional, Supervisados por el Suscripto, con colaboración del personal del Destacamento Villa España y el Grupo de Respuesta Inmediata de este Distrito, procedió al allanamiento de la finca donde residen los sindicados, logrando dar con el masculino señalado identificado como Ariel Gustavo Romano, con demás datos en marras, secuestrando además prenda de vestir que tenia la femenina y la carpeta que portaba al momento del hecho, y que se los ve en la filmaciones, además se toma placas fotográficas de documentación de la femenina, siendo que al no dar con esta ultima se continuo con la búsqueda en la zona, logrando dar con una mujer con mismas características, en calle Sabin y 151 de este medio, quien se identifica como Laura Noemi Valdéz con demás datos en autos, coincidiendo los datos con la documentación que se encuentra en la casa allanada. Se cursa los datos de este femenina arrojando que la misma posee una CAPTURA ACTIVA ISN 3140969 causa 19871 con fecha 11/02/2021, caratula S/EJECUCIÓN DE CONDENA DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, intervención Juzgado de Ejecución Quilmes y un PARADERO ACTIVO ISN 1697302 con fecha 05/06/2002, intervención UFI 17 de Quilmes. Comunicación dra. Mateos, titular UFI 03 de Berazategui, avalo lo actuado por el Pnal. Policial, disponiendo aprehensión de VALDÉZ y ROMANO, y se los traslade a Sede Judicial el día de mañana 12/03/2021 a las 09.00 hs a primera audiencia, junto con actuaciones producidas. Fdo. Javier Gastón Garro- Comisario- Jefe de Dependencia