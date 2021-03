Berazategui: Allanamiento y aprehendido en causa por promoción de la corrupción de menores

Resultado allanamiento, IPP 13-00-4830-21/00. Caratulada “ALLANAMIENTO CON DETENCIÓN Y SECUSTRO EN I.P.P 13-00-004830-21/00 CARATULADO ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO, CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADO, PRODUCCIÓN DE REPRESENTACIONES DE MENORES DEDICADOS A ACTIVIDADES SEXUALES EXPLÍCITAS Y DE SUS PARTES GENITALES CON FINES PREDOMINANTEMENTE SEXUALES”.

CCA.: CRIA. 3RA. BERAZATEGUI

FECHA: 06/03/21

LUGAR: Calle 125 al 2100 de Berazategui

INTERVIENE: UFI N° 01- BZ GARANTIA NRO. 04

Imputado-DETENIDO: FERNANDO DANIEL S., argentino, de 47 años de edad, divorciado, domicilio en calle 125 entre 21 y 22 de Berazategui.

ELEMENTOS SECUESTRADOS: un teléfono celular.-

EXTRACTO: personal perteneciente al GTO de este elemento, en el día de la fecha, por disposición de la Fiscalía Número 1 Berazategui, y Juzgado de Garantías Número 04 de Berazategui, llevo a cabo Orden de allanamiento en el marco de IPP 13-00-4830-21/00. guardando relación entre sí con el rescate de las menores T. R, C L, M. C y A. , y la detención de la femenina C, toda vez que dicha orden se logra tras la obtención de diferentes elementos de prueba que permitieron la identificación del imputado detenido Fernando Daniel S.; por lo que con participación activa del Grupo Respuesta Inmediata departamental y el GTO de Cría. Begui 5ta., al allanarse el domicilio sindicado del imputado en autos se logró la detención del mismo con el uso de la fuerza necesaria, y trasladarlo a dependencia, siendo inmediatamente puesto a disposición de la justicia, además se logró el secuestro un teléfono celular perteneciente al detenido, producto de interés a la causa. Mantenida comunicación con la Dr. Ichazo, avaló lo actuado. De resultancias Ampliare.-