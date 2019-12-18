Lomas de Zamora: Dos menores demorados por tenencia ilegal de arma de utilería

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR – JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS; 16/12/2019 22.00 HORAS. – CCA. CRIA LOMAS DE ZAMORA 8VA. VILLA GALICIA; CCAR NOVEDAD: TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE UTILERÍA. LLEVO A SU CONOCIMIENTO QUE EN EL DÍA DE LA FECHA PERSONAL POLICIAL MOMENTOS EN LOS CUALES REALIZABA RECORRIDA EN LA JURISDICCIÓN, (INTERCEPCIÓN DE CALLE ITUZAÍNGO Y RUBÉN DARÍO) SON ALERTADOS POR TRANSEÚNTES QUE DOS SUJETOS MASCULINOS SE ENCONTRABAN COMETIENDO ILÍCITO, DIVISANDO A LOS MISMOS A ESCASOS METROS DEL LUGAR, SE IDENTIFICA AL PRIMER DE LOS SUJETOS COMO IVÁN NAHUEL R., ARG. INSTR. 16 AÑOS, SOLTERO, DLIO. COLIVARINO AL 500 ESTE MEDIO, A QUIEN SE PROCEDE A INCAUTAR DE LA ALTURA DE LA CINTURA ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 MM MARCA COLT, SIN NUMERACIÓN VISIBLE, PROCEDIÉNDOSE A LA IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO DE LOS SUJETOS JOEL IGNACIO D., ARG. INSTR. 16, SOLTERO, DLIO. BOSTON AL 2100 DE ESTE MEDIO.
MANTENIDA COMUNICACIÓN CON MAGISTRADO INTERVINIENTE, AVALO LO ACTUADO, DISPONIENDO CARATULA DE EPÍGRAFE, SE NOTIFIQUE AMBOS A TENOR DEL ART. 60,89, 92 Y 36, DILIGENCIAS DE RIGOR. SE INVESTIGA.-