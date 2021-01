Florencio Varela: Allanamiento por robo, can recuperado

ESCLARECIMIENTO DE ROBO Y ALLANAMIENTO EN URGENCIA ART 222 DEL CPP

S. S. A. S.

E. P. D. F. V

MAGISTRADO INTERVINIENTE: UFI Y J N° 2 DESCENTRALIZADA DE FLORENCIO VARELA, JUZGADO DE GARANTÍAS EN TURNO DPTO UDICIAL DE QUILMES.-

LUGAR: NECOCHEA ENTRE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN DE FLORENCIO VARELA.-

FECHA: 14/01/2021

HORA: 17:00 HS

VTMA/DTE: ROSALIA ESTEFANIA, arg, 35 años.

APREHENDIDO: VERA MARÍA SOLEDAD, ARG, 37 AÑOS.

SECUESTROS: UN CAN RAZA GOLDEN COLOR MARRÓN.

TEXTO: Varela 3ra Cca. Qué esta dependencia recepciona denuncia de Robo de un can raza Golden, que el mismo se encontraría en las calles Necochea entre Rio Negro y Neuquén. Que Gto de esta dependencia se comisiona al lugar donde establece que se encontraría el perro que le mismo responde al llamado de la denunciante por el nombre DANNA. Que se procede a entrevistar con la dueña de la vivienda a quien se la identifica como Vera María Soledad quien refiere que había encontrado a la misma abandonada en la calle y que no se la devolverá a la dueña porque no cree que la misma sea de su propiedad. Que mantenida comunicación con la UFI otorgó ORDEN DE ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE URGENCIA en el marco de la IPP 13-02-000822-21/00 donde se procedió al secuestro de un can marca Golden de aprox 7 años de edad.- FDO SUBCOMISARIO MIRYAM VALLEJO JEFA DE DEPENDENCIA INTERINA.