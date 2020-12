Florencio Varela: Dos aprehendidos por tentativa de robo

ROBO EN TENTATIVA

S.S.R.A.S.1- E.P.D.S.F.V.-

FECHA: 29-10-2020 HORA: ACTUAL

LUGAR: AV. HIPOLITO IRIGOYEN Y REMEDIO DE ESCALADAD DE ESTE MEDIO.-

APREHENDIDO: OBES FACUNDO OMAR, DE 29 AÑOS DE EDAD.-

GODOY ALEJANDRO SEBASTIÁN, DE 21 AÑOS DE EDAD.-

TEXTO: Varela 3ra Cca. Q fecha y hora de mención, personal del comando de patrullas de este distrito es comisionado por Base Com a las calles Alfonsina Storni y Sánchez de Loria en virtud que en el lugar habrían dos masculinos sustrayendo cableado del tendido eléctrico, arribado al mismo y tras realizar una recorrida por las inmediaciones del lugar logran interceptar en las calles Av. Hipólito Irigoyen y Remedio de Escalada un masculino con similares características aportadas por Base Com. Seguidamente se logra interceptar al segundo masculino en Ruta 36 y Dardo Rocha procediéndose al traslado de ambos a esta seccional. Mismos no portaban ningún tipo de elemento de corte como así tampoco elemento proveniente de ilícito. Mantenida comunicación con el magistrado interventor mismo dispuso caratula de epígrafe y demás diligencias de rigor, finalizadas las mismas se proceda a dar la libertad a tenor del artículo 161 del CPP. De surgir novedad ampliare.- Comisario Mayor Villar. SSAS I