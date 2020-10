Avellaneda: Allanamiento y menor demorado por robo

CCAR. ALLANAMIENTO POR ROBO CALIFICADO – PP Nro. 07-02-017672-20/00

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

Cca. Cria. Avellaneda 5ta, Wilde.-

FECHA 10/10/2020.

DELITO: ROBO CALIFICADO

OBJETIVO 1:

Dlio. Caviglia 590 Villa Azul – Wilde – Avellaneda.-

APREHENDIDO:

1.- GUSTAVO ARIEL C., arg, 17 años, Dlio. Caviglia al 500 Villa Azul, Wilde, Avellaneda-

SECUESTRO:

1.- Campera deportiva marca Adidas color Celeste.-

2.- Pantalón largo color mostaza.-

3.- Gorra negra con visera de color blanca.-

MAGISTRADO INTERVENCIÓN:

Jdo. Garantías Nro. 9 y UFI Nro. 1 a/c Dra. María Alejandra OLMOS CORONEL –

Sede Avellaneda.-

EXTRACTO:

Llevo a su conocimiento, que tras denuncia recepcionada a la ciudadana Graciela M. (personal de cuidadores ciudadanos del Municipio Local), quienes refirió que el día 03/10/2020 momentos que se encontraba en horario de trabajo y uniformada caminando juntamente con su compañero Nahuel R.por calle Bolívar al llegar al Pje Ariel de este medio, fueron sorprendidos por una pareja (un masculino y una femenina), donde el N.N masculino mediante intimidación de arma de fuego le sustrajo un teléfono celular de propiedad del municipio de avellaneda; que ahí personal del GTO de este elemento y tras relevamiento de cámaras particular y municipales y de tareas investigativas, logró la obtención de UNA orden de allanamiento, requisa y secuestró la cual fue expedida por el Juzgado de Garantías Nro 9 a/c Dra Brenda MADRYD Desc. Avellaneda, diligencia judicial que se realizó en la fecha juntamente con la colaboración del GTO de Cría. Avellaneda 7ma, arrojando resultado Positivo, procediendo a la APREHENSIÓN del autor del hecho GUSTAVO ARIEL C. y al secuestro de las prendas de vestir utilizadas en el hecho.- Mantenida comunicación con el Dr. Hernández José de la UFI 1 Avellaneda, dispuso que en virtud que el causante es menor de edad se mantenga comunicación con la fiscalía de menores en turno departamental. Mantenida comunicación telefónica con el Dr. VÉNZANOS titular de la UFI 3 de Menores departamental, a quien interiorizado, dispuso la notificación de la formación de la causa en orden al delito de ROBO CALIFICADO y demás diligencias de rigor.- Fdo. Javier GONERODOSQUI – Subcomisario – Jefe de Dependencia.