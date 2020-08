Avellaneda: Un aprehendido por averiguación ilícito

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA. –

Cca. Cdo. Pat. Avellaneda.-

FECHA 28/08/2020. 03:30 hs.

DELITO: AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO. –

APREHENDIDO: BORDA ALÁN ALEJANDRO, de 20 años, ddo. en calle Luján al 3400 de Avellaneda.

EXTRACTO: Fecha y hora actual, Personal Comando de Patrullas, cuadrante 13, en recorrida por la calle C. Larralde y C. Uruguayo de este medio, proceden a impartir la voz de ALTO POLICÍA a un masculino, el cual al notar la presencia policial se da a la carrera, logrando darle alcance en la calle C. Larralde y Pico. Proceden a su identificación como; BORDA ALÁN ALEJANDRO, seguidamente realizan un cacheo por sobre sus prendas logrando la incautación de una réplica de arma de fuego tipo pistola de color negra y un cuchillo de cocina con mango celeste que ocultaba entre sus ropas. A esta altura dan cuenta que el masculino vestía una camisa de policía con el escudo de esta institución bajo la campera, dando cuenta que no se trata de un efectivo de esta fuerza. Trasladan a la Seccional 7ma. de Avellaneda a los fines legales. Toma intervención U.F.I. nro. 03 a cargo de la Dra. Cáceres Solange del Depto. Judicial Descentralizado de Avellaneda, quien dispone se labren actuaciones por la caratula de epígrafe. FDO. Javier Bibiano. Crio. Jefe de Cdo. Pat. Avellaneda. –