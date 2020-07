Florencio Varela: Allanamientos, en causa por amenazas agravadas por el uso de arma y participación de un menor de edad

PARTE URGENTE

DEPENDENCIA: COMISARÍA FLORENCIO VARELA SEGUNDA

FECHA: 13 de Julio del 2.020

HORA: 09.15 horas.-

CARATULA: AMENAZAS AGRAVADAS POR EL USO DE ARMA, AGRAVADAS POR PARTICIPACIÓN DE UN MENOR DE 18 EN CONCURSO REAL CON DAÑOS AGRAVADOS POR EL USO DE ARMA DE FUEGO.-

FISCALIA DE INTERVENCION: Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 05

Florencio Varela, Dto Judicial de Quilmes

OBJETIVO 01: CALLE LOS OLIVOS MANZANA 26 LOTE 6 BARRIO LUJAN.(NEGATIVO).-

OBJETIBO 02: CALLE MARTÍN FIERRO NUMERAL CATASTRAL AL 1400

ESQUINA ATALAYA DE ESTE MEDIO.(POSITIVO).-

DENUNCIANTE: PERSONAL POLICIAL. –

VÍCTIMA: BRENDA LILA, argentina, soltera, ama de casa, instruida, de 43 años de edad.-

IMPUTADOS: TIGLIO FERREIRA BRIAN AGUSTÍN, argentino, soltero, changarín, instruido, de 18 años de edad, domiciliado en la calle Donato Álvarez al 1100.-

VARGAS KAREN AYELÉN, argentina, soltera, ama de casa, instruida, de 24 años de edad, domiciliada en la calle Los Olivos manzana 26 de este medio.-

JOSÉ T., argentino, soltero, estudiante, instruido, de 16 años de edad, domiciliado en la calle El Atalaya al 1200 de este medio.-

IVÁN ISAÍAS M., argentino, soltero, estudiante, instruido, de 17 años de edad, domiciliado en la calle Novak al 100 de este medio.-

ELEMENTOS SECUESTRADOS: ARMA DE FUEGO DEL TIPO CARABINA CALIBRE 22 MARCA HALCÓN, CON TUBO DE CAÑÓN COLOR NEGRO CON UN LARGO 44 CENTÍMETROS, CULATA DE MADERA COLOR MARRÓN Y CORREA DE CUERO, NÚMERO DE SERIE 44.452, ESTUCHE DE CUERO COLOR NEGRO PERTENECIENTE AL ARMA DESCRIPTA, OCHO (08) VAINAS SERVIDAS CALIBRE 380 Y DOS (02) CARTUCHOS CALIBRE 380.-

SÍNTESIS DEL HECHO: informa Fcio. Varela secc. 2da, personal del cuádrate 10 y 12 perteneciente al Comando de Patrulla Florencio Varela, es comisionado por el servicio de emergencias Call Center 911 a las calle Novak y Sudamerica, donde se estarían efectuando disparos de arma de fuego, es por lo que una vez en el lugar observan un tumulto de personas confrontando entre si, ante ello se solicita el correspondiente apoyo, acudiendo al lugar cuadrante 13, 9 y 14, en ese momento los presentes en el lugar señalan que los causantes de los disparos se dieron a la fuga con sentido hacia el arrollo, indicando que resultan ser tres sujetos masculinos y una femenina aportando descripciones de estos, teniendo en cuenta lo descrito se realiza un rastrillaje hasta la intersección de las calles Martín Fierro y El Atalaya, logrando dar con dos masculinos descriptos y con la femenina, demás datos obran en encabezado, a quienes se les realiza una requisa en busca de elementos de peligrosidad para si o contra terceros y en busca de elementos prohibido arrojando dicha diligencia resultado negativo, al momento de ingresar a los identificados al móvil policial se hace presente al lugar un sujeto masculinos portando en una de sus manos un caño de aproximadamente cincuenta centímetros, quien comienza a insultar al personal policial e intentando agredir a los mismos con el elemento contundente, no logrando su cometido, haciendo caso omiso a las ordenes impartidas, es por lo que se reduce a este sujeto e identificar por sus dichos como Iván Isaías, demás datos son de conocimiento, se procede al traslado de todos los involucrados a este elemento, lugar en donde se hace presente la señora Brenda Lila, quien manifiesta ser madre del menor Iván, como así también reconoce a los señores antes aprehendidos como quienes juntamente con otro masculino minutos antes se apersonaron a la puerta de su domicilio la amenazaron y efectuaron varios disparos con armas de fuego hacia la finca, que su hijo había salido a la búsqueda de estos y que las armas utilizadas por estas personas fueron guardadas en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Martín Fierro y Atalaya. Por lo acontecido en Oficial de Servicio en turno de este elemento mantiene comunicación telefónica con la secretaria de la Fiscalía Responsabilidad Penal Juvenil Nº 02 Descentralizada Florencio Varela Dra. Parodia a quien se pone en conocimiento del hecho, misma ordeno que sobre el menor Torres Jose se labren actuaciones CARATULADAS AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO, mientras que sobre el menor Iván se labren actuaciones por el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, en ambos casos se notifique a los causantes y se haga entrega a los correspondientes progenitores, en cuanto a los mayores de edad se debía dar aviso a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en Turno, atento a ello se mantiene comunicación telefónica con el secretario de la UFIyJ Nº 05 Dr. Pagliuca, a quien puesto en conocimiento del hecho, del temperamento tomado por el FRPJ Nº 02 sobre los menores y de lo manifestado por la victima, mismo ordeno que se proceda a la APREHENSIÓN del señor TIGLIO FERREIRA y de la señora VARGAS KAREN AYELÉN por el delito de mención en encabezado, como así también que inmediatamente se proceda a individualizar el domicilio señalado por la señora, es por lo ordenado personal GTO de esta realiza la diligencia solicitada, la cual una vez culminada se informa a la fiscalía interviniente, en donde el Señor Agente Facial con el aval del Juzgado de Garantías en turno ordena que se proceda a realizar el ALLANAMIENTO EN URGENCIA sobre el domicilio sindicado, acto seguido se procede a dar cumplimiento a la orden, contando con la colaboración de personal y móviles del Comando de Patrulla Florencio Varela, irrumpiendo en el domicilio emplazado sobre la calle Martín Fierro numeral catastral al 1400 esquina Atalaya, logrando hallar en el patio trasero de la finca un arma de fuego del tipo Carabina, calibre 22 marca HALCÓN, número de serie 44.452 culata de madera y corredera, misma sin cargador ni municiones a un lado de esta un estuche de cuero color negro correspondiente al arma descripta, se procede al secuestro de lo mencionado, como así también a la correcta identificación de los ocupantes de la vivienda allanada, mantenida comunicación telefónica desde el lugar con el secretario de la UFIyJ Nº 05 Dr. Pagliuca a quien se interioriza del resultado de la diligencia encomendada, mismo abalo el accionar policial, no tomando temperamento alguno con los moradores del lugar, ordenando que aprehendidos y actuaciones sean remitidos a primera hora a sede judicial. Comisionado personal idóneo de Policía Científica al lugar donde ocurro el hecho, donde procede al secuestro de ocho (08) vainas cérvidas y dos cartuchos, todas ellas calibre 380 distribuidas en la vereda y patio delantero del domicilio de la victima. Consultado al REPAR el estado del arma de fuego secuestrada en autos, la misma hasta el momento no posee impedimento legal alguno. De resultancia se ampliara.-