Lanús: Dos aprehendidos por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil

SUPERINTENDENCIA AMBA SUR.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS.-

COMANDO DE PATRULLAS ZONA DISTRITO LANÚS

Cca. Cría Lanús Sexta, Monte Chingolo. –

ESCLARECIDO: TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL

APREHENDIDO:

1)RODRIGO LUIS C., ARGENTINO, DE 14 AÑOS, NO RECUERDA NI FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO EN CALLE PILCOMAYO Y PAMPA DE QUILMES

2) DYLÁN IVÁN B., ARGENTINO, DE 17 AÑOS, NO RECUERDA DNI, DOMICILIO EN CALLE PAMPA ENTRE 175 BIS Y PILCOMAYO DE QUILMES.

RELATO DEL HECHO: Fecha y hora, personal de UPPL Lanús, en recorrida, son enterados por un motociclista delivery, que unos sujetos intentaron cometerle ilícito en camino general Belgrano y Yapeyú, pero que logro esquivarlos e impedir el ilícito, dándose estos malvivientes a la fuga, retirándose el conductor tras lo narrado. Que al realizar un rastrillaje por la zona, los efectivos intervinientes avistan el desplazamiento a pie de dos sujetos quienes al notar la presencia policial emprenden la fuga, dándole alcance a unos pocos metros y, logrando su aprehensión, que al llevar a cabo requisa de los masculinos, y de la zona en busca de elementos peligrosos, logran hallar a un costado de los mismos, un arma de fuego de la que se despojaron durante la huida, de tipo pistola calibre 22 marca MAHELY con numeración visible 9066, y cargador con siete municiones intactas mismo calibre, y una en recamara, elemento que se procede a incautar y al traslado de los masculinos al asiento de esta seccional. Identificados los mismos como RODRIGO LUIS C.( 14) y DYLÁN IVÁN (17). De surgir novedad se ampliara a la brevedad.-