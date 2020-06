Lanús: Un aprehendido por robo agravado por el uso de arma impropia

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I.-

ESTACIÓN DE POLICÍA LANÚS.-

COMISARÍA LANÚS 6ta., MONTE CHINGOLO.-

FECHA: 06/06/2020

HORA: 09:30 HS.

CARATULA: ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA LA CUAL NO PUEDE TENERSE POR ACREDITADA.-

LUGAR DEL HECHO: MÉNDEZ y PJE. PINTOS de este medio.-

VÍCTIMA: BRENDA F., argentina de 19 años, soltera, instruida, empleada, dda. en Lanús Este.

IMPUTADO:

LUCAS EMANUEL PÉREZ, argentino de 19 años, soltero, sin ocupación, Ddo. Blanco Encalada al 4000 de éste medio. (APREHENDIDO).-

INTERVIENE: UFI N° 2 DESCENTRALIZADA DE LANÚS

TEXTO: Hora indicada personal del Comando Patrullas Lanús cubriendo Zona 25 en circunstancias en que circulaban por calles Méndez y Pje. Pintos de este medio, advierten la presencia de un masculino el cual sin motivo aparente, ante la presencia policial emprende veloz fuga a pie. Al ser interceptado, sorpresivamente se descarta de un teléfono celular SAMSUNG J2 PRIME, no justificando su actitud y presencia en el lugar, siendo trasladado a esta Dependencia. Posteriormente se hace presente en ésta ciudadana NATALIA P., argentina de 38 años, ama de casa, dando cuenta que momentos antes su hija BRENDA había sido víctima de ilícito por sujeto de iguales características, quien le sustrajera su teléfono celular, mediante violencia ejercida con arma impropia del tipo punzo-cortante. Exhibido el teléfono celular, la mujer lo reconoce como propiedad de su hija. Se mantuvo comunicación con el Dr. Griecco de la UFI N° 2 en turno, quien enterado de las circunstancias de los hechos, dispuso la aprehensión del imputado en orden al delito de Robo agravado por el empleo de arma la cual no puede darse por acreditada, remitiendo al mismo junto a las actuaciones el día Lunes a primera hora. De surgir novedad se ampliara.-