Quilmes: Allanamientos positivos en causa por venta de estupefacientes

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I

Estación De Policía Departamental de Seguridad Quilmes

Comisaría Quilmes Seccional Cuarta San Francisco Solano

03 de Junio de 2020

Hora Actual

Lugar: Calle Ribereña Las Piedras y 844 de este medio –objetivo 01-/ calle 823 entre calle 894 y 895 de este medio –objetivo 02-

CCA: INFRACCIÓN ART. 5 INC. C LEY 23737 Tenencia de Estupefacientes para Comercialización.

Magistrado Interviniente: Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro 20 de Quilmes.

Personal Actuante: Gto De Este Elemento

EXTRACTO Fecha personal de GTO de este elemento con colaboración de personal de GTO de Comisarias de Quilmes 9na, GAD Quilmes, Policía Local de Quilmes y Comando de Patrullas, efectiviza dos órdenes de allanamiento en el marco de causa caratulada INFRACCIÓN ART. 5 INC. C LEY 23737 Tenencia de Estupefacientes para Comercialización con intervención de la UFIYJ Nro 20 de esta ciudad, efectivizados los mismos se procede a la aprehensión de los ciudadanos Romero Juan Ramón y Carolina Echeverría, en orden al delito de mención y procediendo al secuestro de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, balanza de precisión, elementos solicitados en la orden de allanamiento. Se ampliará mediante PU