Quilmes: Dos aprehendidos por allanamientos en causa por comercialización de estupefacientes

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I

Estación De Policía Departamental de Seguridad Quilmes

Comisaría Quilmes Seccional Cuarta San Francisco Solano

05 de Junio de 2020

Hora Actual

Lugar: Calle Donato Álvarez entre calles 811 y 810 de este medio –objetivo 01-/ calle 811 entre calle 898 y Donato Álvarez de este medio –objetivo 02- / calle 811 entre calle 898 y Donato Álvarez de este medio –objetivo 03-

CCA: INFRACCIÓN ART. 5 INC. C LEY 23737 Tenencia de Estupefacientes para Comercialización.

Magistrado Interviniente: Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro 20 de Quilmes.

Personal Actuante: Gto De Este Elemento

Aprehendidos: Silva Cristian de 23 años de edad, Carlos Daniel Toledo de 37 años de edad

EXTRACTO Fecha personal de GTO de este elemento con colaboración de personal de GTO de Comisarias de Quilmes 6ta y 7ma, GAD Quilmes, Subestación de Seguridad Quilmes y Comando de Patrullas Quilmes Oeste, efectiviza tres órdenes de allanamiento en el marco de causa caratulada INFRACCIÓN ART. 5 INC. C LEY 23737 Tenencia de Estupefacientes para Comercialización con intervención de la UFIYJ Nro 20 de esta ciudad, efectivizados los mismos se procede a la aprehensión de los ciudadanos Silva Cristian y Carlos Toledo, en orden al delito de mención y procediendo al secuestro de sustancias estupefacientes (clorhidrato de cocaína, picadura de marihuana, pasta base), dinero en efectivo, un arma de fuego del tipo pistola calibre 9 mm, municiones, balanza de precisión, elementos de cortes, aparatos de telefonía celular, aceite de Cannabis elementos solicitados en la orden de allanamiento. Agente Fiscal imparte directivas. Se ampliará mediante PU