Avellaneda: Dos aprehendidos por portación ilegal de arma de guerra

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR-I

JEFATURA DE ESTACIÓN DE POLICÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD AVELLANEDA –

COMANDO DE PATRULLA AVELLANEDA.-

COMISARIA AVELLANEDA 3RA. DOCK SUD.-

FECHA: 16/05/2020 – 07:55 hs

CARATULA: PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE GUERRA.-

APREHENDIDO 1: AMARILLA JOSE IVÁN, 24 años, Ddo. Estévez al 1000 torre 3 sector C de Dock Sud.-

APREHENDIDO 2: MEDINA MARÍA BELÉN, de 23 años, Ddo. Estévez al 1000 torre 11 sector A de Dock Sud.-

JUZGADO: U.F.I Nro. 03 A CARGO DRA. CÁCERES SOLANGE.-

ARMA INCAUTADA: REVÓLVER MARCA SMITH AND WEASON MODELO TRADE MARK CALIBRE 38 SPECIAL, CON NÚMERO DE SERIE 348262, DE CON EMPUÑADURA DE MADERA.-

EXTRACTO: Fecha, lugar y hora actual, personal de este Comando Patrullas Zona 10, son desplazados por evento 911 a las calles Estévez al 1000 en torre 3 y 5 del complejo habitacional sito en lugar donde se estaría produciendo un enfrentamiento armado entre bandas, una vez en el lugar junto a zonas linderas proceden a realizar un barrido en las torres logrando divisar a una femenina y un masculino los cuales vuelven tras sus pasos tratando de darse a la fuga por el predio de mención logrando la aprehensión a los pocos metros de los mismos colocándoles las esposas de seguridad, logrando incautar en presencia de testigo hábil un revólver marca Smith and Weason modelo Trade Mark calibre 38 special con número de serie 388262 y 06 municiones intactas de su tambor cargador de una cartera de color negra perteneciente a la femenina, siendo identificados como AMARILLA JOSÉ IVÁN y de MEDINA MARÍA BELÉN (demás datos Ut-Supra). Por tal motivo los conducimos a comisaria Avellaneda 3ra. Dock Sud a los fines legales pertinentes. Una vez en sede policial se cursa a la base de monitoreo informando la operadora en turno que sobre la femenina y masculino no recae impedimento legal al momento y que sobre el armamento incautado No posee pedido de Secuestro Activo.- Toma intervención fiscalía en turno, quien dispuso diligencias de rigor y carátula de mención en epígrafe

Fdo. BARBIERI PEDRO. COMISARIO. JEFE DE TURNO.