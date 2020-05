Quilmes: Tres aprehendidos por averiguación ilícito e Inf. Art 205 y 239 C.P.

PARTE URGENTE

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD AMBA SUR I

ESTACION DEPARTAMENTAL QUILMES

COMISARIA QUILMES SEGUNDA – SUBCOMISARIA DON BOSCO.-

CARATULA: AVERIGUACION DE ILICITO – INF. ART. 205 Y 239 CP.-

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN NRO. 1 DR. RIVAS.-

JUZGADO FEDERAL DE QUILMES.-

FECHA: 07 DE MAYO DE 2020 HORA: 01.00

LUGAR DEL HECHO: Chaco y yapeyú

DATOS DE LOS CAUSANTES: LEDESMA FERMÍN, paraguayo, soltero, de 36 años de edad, comerciante, con domicilio en la calle Yapeyú al 1000 de Quilmes; SALINAS LÓPEZ EDILBERTO, paraguayo, soltero, albañil, de 39 años de edad, con domicilio en la calle Yapeyú al 1000 y Chaco de Quilmes y SAUCEDO NORBERTO ARIEL, argentino, soltero, instruido, albañil, de 48 años de edad, con domicilio en la calle Cerrito al 400 de Quilmes.-

ELEMENTOS SUSTRAIDOS: NO.-

ELEMENTOS SECUESTRADOS: vehículo marca Fiat Siena, dominio BMP-552 // Arma de fuego Mauser, calibre 7.65, serie 2113.-

RELATO DEL HECHO: Fecha, 911 comisiona al móvil de la zona 32 a cargo del Subteniente Goitia Floril, por denuncia sobre personas violando la cuarentena.- Arribando al lugar observan efectivamente tres sujeto del sexo masculino a bordo de vehículo Fiat Siena BMP-552, por lo que se les da la voz prevención, la cual hacen caso omiso, encendiendo el rodado el chofer y avanzando en dirección hacia el oeste. En este contexto personal de la zona 31 llega inmediatamente de apoyo y les obtaculizan el vehiculo a escasos metros del lugar no pudiendo retirarse. Ante ello descienden del rodado y sin oponer resistencia se los requisa e identifica como LEDESMA FERMÍN (chofer), SALINAS LÓPEZ EDILBERTO y SAUCEDO NORBERTO ARIEL. Así las cosas constatan que los causantes no se encuentran con permiso que las incluya entre las personas habilitadas para circular y presentan aliento etílico. Requisados no se les halló elementos de peligro o interés. Al hacer lo propio con el rodado, se halló sobre el asiento del conductor una pistola máuser calibre 7.65 (no apta para el disparo) sin cargador ni municiones. Ante ello se procede al secuestro del arma y traslado de todos a la Subcomisaría Don Bosco. Solicitado información a la base no poseen impedimento legal, al igual que el vehículo. Mantenida comunicación telefónica con el Agente Fiscal, el Dr. Rivas, dispuso se labren actuaciones caratuladas averiguación de Ilícito, únicamente se identifique a los causantes en las mismas y secuestre el arma. Por otra parte se mantuvo comunicación telefónica con el Dr. Minguillon Fernando, secretario del Juzgado Federal quien dispuso se labren actuaciones por infracción art. 205 y 239 del CP y se proceda al secuestro del automóvil.-

Es cuanto informo.-