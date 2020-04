Berazategui: Dos aprehendidos por infracción Ley 23.737 y Art.205 y 239 C.P.

SUPERINTENDENCIA AMBA SUR 1

COMISARIA BERAZATEGUI PRIMERA

DELITO: INFRACCIÓN AL ARTICULO 14 DE LA LEY 23.737 – INFRACCIÓN ART. 239 Y 205 DEL C.P

IMPUTADO: LÓPEZ JONATAN MAXIMILIANO MATÍAS, argentino, instruido, soltero, de 36 años, domiciliado en calle Azcuenaga al 4100 de Ezpeleta.

IMPUTADO: QUIROLO EZEQUIEL ALBERTO, argentino, de 32 años, instruido, estado civil soltero, empleado, domiciliado en calle 614 entre 539 y 540 de El Pato partido de Berazategui.

INTERVIENE: UFI NRO. 20 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE QUILMES

JUZGADO FEDERAL 1 DE QUILMES

EXTRACTO:

Fecha personal del UTOI División Quilmes Sur, junto al GTO de B1ra, llevando a cabo operativo en el marco de orden de servicio por (DNU) en vigencia en virtud al aislamiento social, preventivo y obligatorio, en la arteria 107 entre 10 y 11 se observa un vehículo color rojo marca Chevrolet Corsa dominio JFX-485 con dos ocupantes en su interior quienes al ser identificados refieren ser y llamarse LÓPEZ JONATAN MAXIMILIANO MATÍAS, y QUIROLO EZEQUIEL ALBERTO, no justificando su presencia en el lugar, motivo por el cual se realiza una requisa entre sus prendas, hallándose en poder de López un envoltorio de papel blanco conteniendo en su interior picadura de marihuana, elemento este que se procede a su incautación, consecuentemente se procede a la requisa del ciudadano QUIROLO EZEQUIEL ALBERTO, a quien se le incauta en su poder un envoltorio blanco conteniendo en su interior sustancia picadura de marihuana, arrojando un guarismo de 4 gramos y 3, 5 gramos en total. Procediéndose a la requisa del vehículo Chevrolet Corsa en el baúl del mismo se incauta, un envoltorio de nylón transparente en el cual se hallaba sustancia similar a la picadura de marihuana arrojando un guarismo de 105, 6, elementos que al ser periciados con reactivos provistos arrojando resultado positivo ante la presencia de marihuana. Mantenida comunicación con la Dra. Antonini de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 20 del Departamento Judicial de Quilmes, dispuso actuaciones caratulada Tenencia ilegal de estupefacientes, certificación de domicilio, certificación de captura y de no mediar impedimento que se retiren de la seccional. Asimismo se mantuvo comunicación con el Dr. Arturi secretario del Juzgado Federal de Quilmes quien avaló lo actuado solicitando diligencias de rigor, imputar a los ciudadanos por Infraccion Art. 205 y 239 del CP y de no poseer impedimento que se retiren de la seccional. Hugo Gutiérrez – Comisario