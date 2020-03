Avellaneda: Cuatro aprehendidos por posibles delitos de acción pública

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR- JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS-

COMANDO DE PATRULLA AVELLANEDA.-

20/03/2020

ESCLARECIMIENTO POSIBLE COMISIÓN DE DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA

EXTRACTO:

Fecha y hora actual, personal de este Comando, en la calle Larroque y Pje. Génova, luego de una breve persecución dónde tres N.N masculinos, dejan abandonado un motovehiculo marca Honda Tornado negro con dominio colocado A 115 WGI, el cual al momento NO posee impedimento legal, se dan a la fuga los dos N.N, se realiza un rastrillaje por las inmediaciones en búsqueda de los mismos, dando con ellos, ya reunido con dos N.N más, quienes al notar la presencia policial ingresan rápidamente a una vivienda y con la anuencia del morador, se procede a la APREHENSIÓN de estos identificándolos como CLERICI DAMIÁN IVÁN, de 18 años, arg., Ddo. Solís al 3400 de Dock Sud, DYLÁN T., de 15 años, arg., Ddo. Morce y Ocantos de Dock Sud, D.N.I no recuerda, BRIAN B.M, de 15 años, arg., Ddo. Debenedetti y Acceso Sudeste del Barrio Catalina de Dock Sud, D.N.I no recuerda y KEVIN MARTÍN M. , de 14 años, argentino, ddo. Acceso Sudeste del barrio Santa Catalina de Dock Sud, incautando en su poder una réplica de arma de fuego de color negro con cargador de aire comprimido asimismo en el lugar se incautan joyas varias, una cartera negra de mujer, una mochila de color verde camuflada, una mochila de color gris, dos celulares, 8 juegos de llaves, dos llaves de motovehículos y demás elementos de lo cual no pudieron justificar su procedencia.

Se traslada a Dependencia Avellaneda 3ra. Dock Sud a los fines legales. Toma intervención U.F.I.R.PJ. Nro. 01 a cargo de la Dra. Verónica Velardo del Dpto. Judicial Lomas de Zamora.

Es cuanto informo a Ud.-