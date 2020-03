Lomas de Zamora: Un aprehendido por amenazas agravadas

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD REGIÓN AMBA SUR – JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS – CCA. COMANDO PATRULLAS DE LOMAS DE ZAMORA.- EXTRACTO: AMENAZAS AGRAVADAS .- Fecha y hora actual personal del comando de patrulla, acude Llamado al N.E.P “911” a la calle Azara Nro. 136 de Lomas de Zamora (ámbito de la seccional Lomas de Zamora 1ra – Zona 03 ), lugar en donde habría una confrontación .- Que constituido en el lugar se entrevistan con una comerciante del rubro venta de ropa a quien se identificó como PAOLA ALEJANDRA C. , argentina, 38 años de edad , instruida, casada, quien manifestó que un sujeto del sexo masculino que realiza cuidados de autos que estaciona frente a su local (trapito) le pidió que se retirara de la vereda en virtud a que los transeúntes no querían ingresar a su local por su presencia, pero este sujeto comenzó a amenazarla de muerte con una navaja, señalando la víctima al sujeto que estaba a unos metros a quien se realizó una requisa pero no tenía el arma blanca utilizada, es por ello que se procedió a trasladar al sujeto al asiento de la seccional y por separado a la denunciante a los fines legales .-

Se labran actuaciones de mención epígrafe con intervención de la UFI Nro. 04 de Lomas de Zamora Dr. Latorre , quien imparte diligencias de rigor.-