Avellaneda: Dos aprehendidos por tenencia ilegal de arma de uso civil

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD LANÚS.-

COMANDO DE PATRULLA ZONA DISTRITO AVELLANEDA.-

28/02/2020 – 00.30 HS.-

ESCLARECIMIENTO TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL.-

Fecha y hora actual, personal de este Comando de Patrullas, Zona 30, en las calles Piran y Guamini, procede a la APREHENSIÓN de DÍAZ THIAGO RAMIRO, de 20 años, Ddo. Pirán al 1300 de Wilde, argentino y LÓPEZ SANTIAGO RAMÓN, de 20 años, Ddo. Robles al 5600 de Wilde, argentino, en virtud de que los mismos son observados por los uniformados huir rápidamente y al percatarse de la presencia policial arrojan un elemento al techo de una vivienda. Motivó por el cual son interceptados a la brevedad y junto a los móviles de apoyo proceden a revisar la finca, logrando incautar sobre el techo una mochila de color negro con inscripción que reza «ADIDAS» la cual contenía en el interior 3 celulares, dinero en efectivo ($900) y un arma de fuego cromado con cachas de madera cal. 22, sin cargador, con numeración suprimida. No apta para el disparo. Junto a ellos incautan otra mochila de color negro conteniendo en el interior ropa de trabajo y una calculadora científica. Cursados no poseen impedimento legal en su contra. Se deja constancia que al momento no logran dar con víctima de ilicito. Trasladan a los causantes y elementos secuestrados al asiento de la Cría Avellaneda 5ta. Toma Interviencion U.F.I Nro. 01 a cargo de la Dra. Olmos Coronel, quien dispuso se labren actuaciones por Tenencia Ilegal de Arma de uso civil, se lo notifique a los aprehendidos del Art. 60 del C.P.P., queden alojado y mañana sean remitido a sede judicial.



FDO. SÁNCHEZ VANESA. SUBCOMISARIO. JEFE DE TURNO.-