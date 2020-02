Lomas de Zamora: Inspección taller Ley 13.081, tres aprehendidos por encubrimiento

SUPERINTENDENCIA AMBA SUR JEFATURA DEPARTAMENTAL LANÚS JEFATURA DISTRITAL LOMAS DE ZAMORA SUR Cca Destacamento Villa Rita Fecha personal esta juntamente a personal Cría Lomas de Zamora 1ra y CP Lomas, dando cumplimiento a orden de servicio emanada por la superioridad respecto de control de talleres en relación a la ley 13081 y orden de servicio nro. COP 053 respecto de la ley 13564 y a raíz tareas investigativas y de campo donde se toma conocimiento que en la calle Belén no 108 y Felipe Castro este medio funcionario un taller mecánico clandestino en el cual entrarían vehículos sustraídos en esta y otras jurisdicciones y es así que de la investigación se toma cuenta que en el interior se hallaría un vehículo del tipo camioneta marca MITSUBISHI color verde y gris plata, patente colocada CFO450 ante esto se golpea la puerta de ingreso a esta vivienda siendo atendidas por su moradora identificada como SOSA SONIA EMILIA arg. Inst. Soltera, 49 años de edad, domiciliada en el sitio la cual interiorizada de la inspección autoriza el ingreso a la finca requiriéndose la presencia de un testigo hábil se ingresa y se observa en el patio de la casa la camioneta de mención sin sus ruedas tapada con una lona de color verde descubierta la misma se le cursa la patente teniendo secuestro del día 25-02-2020 por parte de este destacamento por el Delito de ROBO AUTOMOTOR víctima Ramón P.S. paraguayo, inst. 50 años.- Que se comienza a inspeccionar la finca lográndose dar con dos sujetos masculino que se escondían en los fondos de la misma identificándoselo como ESPINOSA RODRIGO SEBASTIÁN arg., inst. 19 años, Dcio Felipe Castro al 2300 de este medio no recuerda DNI y DYLAN EXEQUIEL G. arg, inst, de 15 años soltero, domiciliado en al lugar, de la inspección a la vivienda se logra incautar autopartes varias un paragolpes, cuatro ópticas delanteras y cuatro traseras de diferentes rodados, autopartes de motovehículo dos ópticas delanteras 15 plásticos o cachas de motocicletas varios modelos cuatro tanques de combustibles de motos, 5 llaves cruz para extracción de ruedas de rodados una llave de ignición de un rodado marca Renault una chapa patente de rodado CAD549 la cual corresponde a un rodado Raunalt Express con pedido de secuestro de fecha 21-02-2020, por el delito de ROBO AUTOMOTOR por parte de la comisaría Almirante Brown 7ma intervención UFI 7 Lomas de Zamora …. Y un motovehículo marca BRAVA modelo ALTINO número de cuadro 8DYC5149DHVHV024540 MOTOR 162FMYH1025097 vehículo curso no posee impedimento pero los moradores de la finca no poseen ningún tipo de documentación respecto de este rodado por lo cual se lo incauta preventivamente.- Con lo hallado se mantiene comunicación UFI nro. 1 Dr. klobus el cual avalo lo actuado y dispuso la aprehensión de los demorados por el delito de ENCUBRIMIENTO recaudos legales para los mismo y traslado sede judicial día mañana 08:00 hs.