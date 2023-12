Avellaneda: Dos aprehendidos en allanamiento en urgencia por encubrimiento agravado, hurto agravado

CCAR. 02 (D0S) APREHENDIDOS MASC. MAYORES POR ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y HURTO AGRAVADO, SECUESTRO DE $ 41.000, DOS TELEF. CELULARES, UNA BATERÍA DE APARATO INHIBIDOR, DESTORNILLADORES, SECUESTRO DE UN AUTOMOTOR CON PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO, EFECTIVIZACIÓN DE UNA (01) ORDEN DE ALLANAMIENTO EN URGENCIA, APREHENSIÓN DE UN (01) APREHENDIDO MASC. MAYOR POR HURTO AGRAVADO, SECUESTRO DE $ 93.000, SECUESTRO DE SEIS TELEF. CELULARES, CHIP E INDUMENTARIA UTILIZADA AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL HECHO

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CRIA. AVELLANEDA 1ERA.-

07DIC2023.

APRENDIDOS: 1- TELLOS AGUILAR ESHDER, colombiano, 22 años.

2- YESID VALBERDE COBO, colombiano, 20 años.

3- BRANDON BANEGAS PÉREZ, colombiano, 25 años.

INTERVIENE: UFI 03 Av., a/c Dr: Laborde

EXTRACTO: Fecha informa Cria. Avellaneda 1er., fecha y horas de la mañana se toma novedad y posterior denuncia que el Ofl JULIÁN C. numerario UTOI Avellaneda, franco de servicio, estaciona en Av. Mitre 470 de Av. y desciende de su rodado Chevrolet Prisma, dejando en la guantera su arma reglamentaria y provista Bersa cal. 9 mm. serie 13-M75206, la suma de $ 50.000, credencial y documentación varias, dirigiéndose al banco Provincia del lugar. Al regresar a los pocos instantes, nota que pese a cerrar el vehículo habían ingresado sin violencia, sustrayendo arma, dinero y totalidad de documentación. Allí se inician averiguaciones con cámaras privadas y a través de C.O.M. Avellaneda, se logra determinar que los malvivientes huyen en rodado VW Golf dom. colocado AA791RO, por lo cual se inician averiguaciones, hasta que personal del Comando de Patrullas Avellaneda, en De La Peña y Av. Mitre de Wilde, logran interceptar el rodado en cuestión, que era conducido por TELLO AGUILAR ESHDER acompañado por VALBERDE COBO YESID, en presencia de testigo se procede al secuestro de telef. de ambos, la suma de $ 41.000, una batería de inhibidor, tres destornilladores, como también se reconoce al acompañante como el autor del hecho según material fílmico y que el rodado posee colocado dominio que no corresponde, ya que a través de motor y chasis se establece que registra PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 07/08/23 en orden ROBO AUTOMOTOR de la seccional La Matanza 2da., que circula bajo ISN 3006306. Siguiendo averiguaciones y del estudio de cámaras de seguridad del Municipio local, se establece el lugar inmediato al cual acudieron en momentos posterior al hecho, por lo cual realizada consulta con Sr. Agente Fiscal actuante, acorde a lo normado en art. 59 inciso 1er. CPP, dispone ALLANAMIENTO EN URGENCIA, respecto de dom. De La Peña 1.402 de Wilde, que se efectiviza con apoyo UPPL Avellaneda, donde se efectiviza la aprehensión de BRANDON BANEGAS PÉREZ (participa en la comisión del hecho según material fílmico), secuestro de telefonía celular, chip e indumentaria y la suma de $ 93.000. Se dio conocimiento a Dr. Laborde- Agente Fiscal, avala las aprehensiones narradas, notif. conforme art. 60 CPP, serie de recaudos y traslado el día Sábado ante esos estrados. Asimismo, se anoticia AGAI respecto de la sustracción del arma reglamentaria y solicita envíe comunicación vía mail, inserte secuestro del arma. Es cuanto informo. FDO. COUCEIRO RAÚL J. – CRIO.- JEFE DE DEPCIA.