Avellaneda: Tres aprehendidos por usurpación de títulos y honores

03 MASC. MAYORES APREHENDIDOS POR USURPACION DE TITULOS Y HONORES- SECUESTRO DE 03 CHALECOS TÁCTICOS MOLLE (SIN KEVLAR) – 01 INHIBIDOR DE SEÑAL TIPO HT – 01 JUEGO DE ESPOSAS- CREDENCIALES APÓCRIFAS

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA.-

20NOV23.-

IMPUTADO 1: CORDINS SANTIAGO, arg., 18 años.-

IMPUTADO 2: ROJAS ALAN EZEQUIE, arg., 25 año.-

IMPUTADO 3: MARTINEZ MAXIMILIANO URIEL, arg., 18 años.-

ELEMENTOS SECUESTRADOS: Tres (3) chalecos tácticos molle (sin Kevlar) de color negro, un (1) Inhibidor de señal tipo HT, un (1) juego de esposas.-

EXTRACTO: Fecha y hora actual, personal de este Comando Patrullas, cuadrante 16 en las arterias Barceló y Cordero, proceden a la aprehensión de los mencionados en virtud que son observados circular con chalecos tácticos molle de color negro (sin Kevlar), donde al momento de ser identificados exhiben credenciales apócrifas que reza “C.P.V – Cuerpo de Prevención Vecinal de la Ciudad de Avellaneda”, asimismo incautan entre las pertenencias un Handy portátil tipo HT, el cual es utilizado como inhibidor, no pudiendo justificar la procedencia. Acto seguido mantenida comunicación por parte del Jefe de Comando con el Secretario de Seguridad del Municipio, este responde que no existe cuerpo de seguridad barrial dependiente de este Municipio, mismos no son empleados ni contratados por cuando lo que exhiben resulta ser apócrifo con fines de ilícito. Se trata de establecer hechos modalidad entradera de los cuales los causantes fueran participes. Trasladan causantes y elementos secuestrados al asiento de la Cría Avellaneda 7ma. Toma intervención U.F.I Nro. 01 en turno, quien interiorizado de los pormenores dispuso caratula de mención en epígrafe, debiendo comparecer junto con las actuaciones producidas a primera hora en sede judicial. FDO. BIBIANO JAVIER ÁNGEL DAVID. CRIO. JEFE CDO. AVELLANEDA.