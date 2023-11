Berazategui: Allanamientos contra la venta de drogas

Extracto: Allanamiento por ley 23737

S. R. A. Sur I

E. P. S. D. Berazategui

Cca: Seccional 4ta

Fecha: 15/11/2023

UFI y J Nro. 20

Objetivo 1: Calle 19 al 1000 casa delantera.

Objetivo 2: Calle 19 al 1000 casa del fondo.

Objetivo 3: Calle 102 entre 16 y 16a planta baja.

Objetivo 4: Calle 102 entre 16 y 16a planta alta.

Objetivo 5: Rodado Vw Bora verde oscuro.

TEXTO: Fecha se realiza allanamiento en IPP 13-01-011386-23 Tenencia con fines de comercialización. Con personal del GTO de esta dependencia, y colaboración de GTO de 1ra, 3ra y 5ta, Grupo Gri , personal de Policía Local y de la estación de seguridad todos de Berazategui.

Objetivo 1: se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares que estaban en una mesa, junto a varios elementos con vestigios de una sustancia polvorienta blanquesina como ser cucharas y un cuchillo del tipo carnicero con mango de color blanco denominándolo secuestro B. y recortes de nylon de color negro y verde con vestigios de una sustancia polvorienta, un kepi con la inscripción PFA perteneciente a la Policía Federal Argentina, un arma de fuego del tipo pistolón con número de serie 1436 el cual se encontraba cargada con un cartucho calibre 20 ya su lado otro cartucho del mismo calibre la cual se encuentra apta para el disparo a mejor criterio de un idóneo, a su lado se encuentra una bolsa de color marrón arma de fuego del tipo pistola de marca BERSA calibre 22 LARGO con su numeración limada el cual se posee en su cargador colocado la cantidad de seis municiones sin percutar la cual se encuentra apta para el disparo una bolsa de nylon de color verde la cual contenía en su interior la cantidad de noventa y un envoltorios de nylon de color verde los cuales contenía en su interior una sustancia polvorienta blanquecina similar estupefacientes con un pesaje de 19, 16 grs de clorhidrato de cocaína. Procediéndose a la aprehensión del sindicado . SILVA CARLOS ALBERTO LEANDRO, de 48 años de edad, domiciliado en la vivienda a allanar de calle 19 nro. 1080 de la localidad de Berazategui, titular del DNI: 24,777,668.-

Objetivo 2: se identifica a la única moradora ACUÑA ROMINA VALERIA, de 42 años, comerciante, con domicilio en el lugar.

Objetivo 3: se procedió a identificar a su única moradora. MARTINS ALEIXO NADIA DAIANA, de nacionalidad argentina, de 37 años. No hallándose elemento relevante para la investigación.

Objetivo 4: se procedió a identificar a su moradora ACOSTA ESTELA MARÍA de 62 años dda en el lugar, progenitora del segundo sindicado en esta IPP. Secuestrándose en el lugar. Un cargador de pistola de color negro cal. 40 mm made in Brazil con ocho municiones intactas del mismo calibre encamisadas marca 40 S&W CBC, un revolver cal 32 con cacha de plástico de color marrón marca MR con numeración limada el cual posee en su almacén cargador posee dos municiones intactas la misma encontrándose apta para el disparo, se secuestra 107 envoltorios bolsa de nylon de color trasparente la cuyo interior posee sustancia similar a la de clorhidrato de cocaína da un peso de 39.3 gramos, y un teléfono marca Samsung modelo Galaxy A20S . No tomando ninguna para la ciudadana Acosta Estela.

Objetivo 5: NEGATIVO no se hallaba el rodado. Tomando intervención la Dra. Mutoni de ayudantía de fiscalía de Berazategui. Quien avalo lo actuado y la aprehensión de Silva.