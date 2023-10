Avellaneda: 3 menores aprehendidos por averiguación ilícito

03 MASC. MENORES APREHENDIDOS POR AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO.-

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA.-

19OCT23 –

IMPUTADO 01: MARTÍN C., ARG., DE 17 AÑOS.

IMPUTADO 02: ALEJANDRO KEVIN R., ARG., DE 13 AÑOS.

IMPUTADO 03: JONAS DEMIAN G., ARG., DE 12 AÑOS.

SECUESTRO: UN (01) ARMA DE FUEGO DE UTILERÍA, UN (01) BILLETE DE U$S 100 APÓCRIFO.

EXTRACTO: Fecha y hora actual, Personal Cdo. Patrullas Avellaneda, cuadrante 02, son comisionados a la calle Montes de Oca y Gutiérrez de este medio donde los operadores de las cámaras de Monitoreo Municipal divisan tres masculinos haciendo entrega de dólares estadounidenses a un sujeto, el cual se retira del lugar, y en esos momentos uno de los masculinos estaría manipulando un arma de fuego. Arribados proceden a la aprehensión de JONAS DEMIAN, ALEJANDRO KEVIN y de MARTIN, datos ut supra, mismos al momento de la identificación se le realiza un cacheo preventivo dando como resultado la incautación a Alejandro R. un arma de fuego de utilería, como así también de U$S 100 dólares apócrifos. Trasladan a la Seccional 1ra. de Avellaneda a los fines legales. Toma intervención U.F.I. nro. 07 del F.R.P.J. del Depto. Judicial de Lomas de Zamora. FDO. BIBIANO JAVIER ÁNGEL. CRIO. JEFE DE CDO. PAT. AVELLANEDA.