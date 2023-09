Avellaneda: Allanamiento positivo en causa por robo agravado

CCAR. UN (01) ALLANAMIENTO -POSITIVO – EN HECHO ROBO AGRAVADO POR USO DE ARMA DE BLANCA – LESIONES, UN (01) APREHENDIDO MASC. MAYOR, SECUESTRO DE VEHÍCULO UTILIZADO EN EL HECHO, SECUESTRO DE TELÉFONO CELULAR, PRENDA DE LA VÍCTIMA, ZAPATILLAS UTILIZADAS POR EL CAUSANTE AL MOMENTO DEL HECHO

S.R. AMBA SUR I.-

Cria. Avellaneda 1era.

18SEPTIEMBRE23

APREHENDIDO: MONEA MIGUEL ÁNGEL, arg., 45 años.

VÍCTIMA: MAXILIANO C., arg., 29 años

INTERVIENE: UFI 03 Av. – Lanús, Juzg. Gtias. 02 Deptal.

EXTRACTO: Fecha informa Cria. Avellaneda 1era, a raiz de que el dia 09 del cte., alrededor15:00 hs., se tomara toma conocimiento del ingreso en Htal. Fiorito de Maximiliano C., quien presento herida punzo cortante en zona abdominal, quien hizo saber que momentos antes y al hallarse en Irigoyen al 200 de Av., un sujeto que se desplazaba en camioneta color blanca, desciende y sustrae pertenencias, provocando las lesiones. A raíz de ello, se dio inicio a la I.P.P. 20-00-018.520-23/00 de tramite ante UFI 03 de Av., donde personal GTO de este elemento, realiza diligencias de campo y a través de filmaciones de COM Avellaneda, logran identificar causante y rodado, razón por la cual solicitan una orden de allanamiento y secuestro, que otorga en la fecha el Juzgado de Gtias. 02 Deptal., efectivizada por personal de este elemento y GTO de Cria. Avellaneda 3era., respecto del domicilio del causante, situado en calle PARAGUAY al 500 de Piñeyro – Avellaneda, donde se procede al secuestro de camioneta Peugeot Partner dom. AA087EG (utilizada al momento del hecho), secuestro de un cuello polar (perteneciente a la victima y se hallaba en orden), zapatillas utilizadas por el causante y telefonía celular, como también la aprehensión del sindicado MONEA MIGUEL ÁNGEL. Se dio conocimiento a la Dra. Cáceres – Fiscal actuante, quien avala los secuestros mencionados, requiere notif. conforme art. 60 CPP, traslado a primera audiencia. Es cuanto informo. Fdo. COUCEIRO – COMISARIO – JEFE DE DEPCIA.