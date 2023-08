Avellaneda: Allanamientos robo entradera a persona tercera edad

Ccar.(03) ORDENES DE ALLANAMIENTOS EN HECHO ROBO (MODALIDAD «ENTRADERA») DEL QUE RESULTAN VÍCTIMAS PERSONAS DE TERCERA EDAD – APREHENSIÓN DE UN MASCULINO MAYOR – INCAUTACIÓN DE

VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN VOYAGE DE COLOR:NEGRO REGISTRADO BAJO MATERIAL FÍLMICO DE COM AVELLANEDA, CÁMARAS PRIVADAS Y ANILLO DIGITAL PERMITIO SEGUIMIENTO Y UBICACIÓN DEL RODADO E IDENTIFICACIÓN DEL APREHENDIDO (CHOFER DEL VEHÍCULO)

S.R. AMBA SUR I.-

E.P.D.S. AVELLANEDA.-

CCA. CRIA. AVELLANEDA 2DA.-

03AGOSTO23

INTERVIENE: UFI 04 Av. a/c Dr. Zitto, Juzgado Gtias. 02 Deptal.-

EXTRACTO: Fecha informa Cria. Avellaneda 2da., a raiz de hecho de ROBO MODALIDAD ENTRADERA ocurrido con fecha 10 de Julio pasado 02:30 hs, donde 3 N.N tras violentar la reja del ddio Sucre al 100 ingresan al mismo donde se encontraba su propietaria Sonia Q., jubilada de 65 años, a la cual le sustraen dinero y efectos, encontrándose junto a su hija y su nieto. Víctimas ilesas. Ello dio inicio a I.P.P. 20-00-013.969-23/00 ante UFI y J Nro. 04. Por lo cual personal GTO realiza diligencias de campo, búsqueda de filmaciones privadas y coordinadas con COM Avellaneda y Anillo Digital , se logra identificar el vehículo utilizado para la comisión del hecho, llegando a su correcta identificación a través de Anillo Digital y seguimiento de GTO. Por ello, se solicitan allanamientos, de los cuales el Juzgado de Gtias. 02 Deptal., otorga 03 (tres) en ámbito de zona Sur, que se llevan a cabo con apoyo de GTO comisarias de Avellaneda 1 y 5, UPPL Avellaneda y GTO de Quilmes 4ta, irrumpiendo grupo GAD de Avellaneda, arrojando los siguientes resultados: OBJETIVO 01* calle Trenque Launque al 2300 de Bosques, donde se procedió a la aprehensión de AGUIRRE AYRTON MAURO, arg., 24 años (tenedor y chofer del rodado utilizado en el hecho )VW Voyage negro dom. PHV 603, habiendo quedado filmado el rostro del aprehendido en registros fílmicos de diversas cámaras . Asimismo se identifica núcleo familiar con los que no se adoptan medidas procesales OBJETIVO 02: calle 964 al 200 de Bosques, resultado NEGATIVO OBJETIVO 03: calle 963 al 200 de Bosques, se identifico moradores y se procede al secuestro del rodado de mención tu supra. Se dio conocimiento a la Fiscalía actuante, quien dispone medidas de rigor, y not. art. 60,90 y 82 del CPP de Aguirre, avalando secuestro del rodado Fdo. Ana SEGOVIA- CRIO. -JEFE DE DEPCIA.