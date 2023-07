Lanús: Allanamiento por tenencia de estupefacientes para comercialización

ALLANAMIENTO: IPP 20-01-010349-23/00, caratulado TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON DE COMERCIALIZACIÓN AGRAVADA POR LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE TRES PERSONAS EN CONCURSO REAL CON COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 3 PERSONAS, ARTÍCULOS 45, 55, 77 DEL CÓDIGO PENAL Y ARTÍCULO 5TO INC. C Y 11 INC. C DE LA LEY 23737

E.P.D.S. LANUS

COMISARÍA 10MA LANÚS, VILLA BARCELO

MAGISTRADO INTERVINIENTE:

U.F.I NRO. 05 – JUZGADO DE GARANTÍAS NRO. 02

DPTO JUDICIAL AVELLANEDA-LANÚS

FECHA: 28-07-2023

OBJETIVOS:

FELIX DE ALZAGA AL 3900 CASA1 (OBJ. 01).

FELIX DE ALZAGA AL 3900 CASA2 (OBJ. 02).

APREHENDIDOS:

1) SAAVEDRA SOLANGE SORAYA DEL CARMEN, DE NACIONALIDAD ARGENTINA, DE 22 AÑOS DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, INSTRUIDA, DE OCUPACIÓN DESOCUPADA, DOMICILIADA EN EL LUGAR,

2) SAAVEDRA BRUNO URIEL GERMÁN, DE NACIONALIDAD ARGENTINA, DE 25 AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN Y MEDIOS DE VIDA COCINERO

3) SALVATIERRA JONATAN OMAR, DE NACIONALIDAD ARGENTINA, DE 33 AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIÓN Y MEDIOS DE VIDA ALBAÑIL, DOMICILIADO LA MANZANA 3 CASA 4 BARRIO LOS CEIBOS, DE ESTA LOCALIDAD DE LANÚS

SÍNTESIS DEL HECHO:

personal G.T.O. esta seccional, a raíz de IPP 20-01-010349/23-00, bajo caratula “INFRACCIÓN LEY 23.737 – TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN”, con intervención de la UFI N° 05 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, llevo a cabo tareas investigativas logrando obtener DOS (02) ordenes de allanamiento. Contando con el apoyo de personal de la seccional 2da, 4ta, 6ta, 8va, GAD de Lanús e Infantería, juntamente con efectivos de UPPL Lanús, se da cumplimiento al allanamiento logrando el siguiente resultado: Objetivo 1: se procede al secuestro 1 frasco con picadura de Marihuana, varios recortes de nylon negro rectangulares, la suma de treinta y tres mil trescientos diez pesos argentinos, una balanza de precisión, 2 teléfonos celulares, 136 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína o sus derivados, una cuchilla con vestigios de cocaína en el filo y un motovehículo marca Honda Wave 110. Procediéndose a la aprehensión de SAAVEDRA SOLANGE SORAYA DEL CARMEN, SAAVEDRA BRUNO URIEL y SALVATIERRA JONATAN OMAR, no hallando otro elemento de interés para la presente. Objetivo 2, arroja Resultado NAGATIVO. Una vez cumplimentado el allanamiento se mantiene comunicación telefónica con el Dr. Marino Capristo Leguiza, Titular de la Unidad Funcional de Instrucción nro. 05 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, quien, interiorizado del resultado de la diligencia, avala lo actuado y dispone la aprehensión de SAAVEDRA SOLANGE SORAYA DEL CARMEN, SAAVEDRA BRUNO URIEL GERMAN y SALVATIERRA JONATAN OMAR, se realicen las diligencias de rigor. Se da cumplimiento a lo dispuesto por el magistrado.