Avellaneda: Dos aprehendidos por robo agravado

02 MASC. MAY APREHENDIDOS POR ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA NO HABIDA EN GRADO DE TENTATIVA

S.R. AMBA SUR I

E.P.D.S. AVELLANEDA

CCA. Cría Avellaneda 5ta.

30JUN23

VÍCTIMA: ALEXIS M. , arg., 19 años

APREHENDIDOS: OJEDA MAMANI MATÍAS, arg., 28 años.

SÁNCHEZ CHAVEZ JORGE, arg, 29 años

ELEMENTOS SECUESTRADO: 01 Celular Motorola E-32

EXTRACTO: Fecha y hora actual personal de esta toma conocimiento vía radial que 2 N.N estarían cometiendo ilícito en Autopista Bs. As. La Plata Km 12.5, aportadas descripciones logran aprehender en Lobos y Robles de este medio a sujeto identificado como JORGE SÁNCHEZ, demás datos, así mismo personal de Policía Vial Autopista logra la aprehensión de OJEDA MAMANI MATIAS demás datos, siendo que al primero de ellos se le secuestra equipo de telefonía móvil marca Motorola E-32 negro propiedad de la víctima, identificada como ALEXIS demás datos, empleado de AUBASA y fue víctima por parte de los aprehendidos mediante la utilización de arma blanca no habida, sobre la traza cuando se hallaba realizando mantenimiento. UFI 03 Dispuso actuaciones de mención, remisión de actuaciones y aprehendidos día de mañana. Fdo. Crio Rolando Villalba.