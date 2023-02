Avellaneda: 3 aprehendidos por robo agravado en banda y en poblado

03 MASC.MAYORES APREHENDIDOS POR ROBO AGRAVADO POR SU COMISIÓN EN POBLADO y BANDA Y ENCUBRIMIENTO AGRAVADO (MODALIDAD ESCRUCHE – DOS HECHOS) *SECUESTRO de UN AUTOMÓVIL c/DOMINIO APÓCRIFO y PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO POR ROBO AUTOMOTOR, $83.000 EN BILLETES DE DISTINTA DENOMINACIÓN, SEIS TELÉFONOS CELULARES, UNA NOTEBOOK, RELOJES, ALHAJAS, DOS BILLETERAS, DOS LLAVES DE IGNICIÓN DE AUTOMÓVIL, GUANTES DE TELA Y HERRAMIENTAS DE PARA EFRACCIÓN-

S.R. AMBA SUR I

E.P.D.S. AVELLANEDA

CCA. CDO. PAT. AVELLANEDA

20FEB23

VÍCTIMA: GRISELDA I., PAR., 47 AÑOS

APREHENDIDO 01: TRISTÁN NÉSTOR ALEJANDRO ADRIÁN, ARG., 34 AÑOS

APREHENDIDO 02: CORTIZ JULIO CÉSAR, PERUANO, 36 AÑOS

APREHENDIDO 03: FIGUEROA ALEXIS, PERUANO DE 47 AÑOS

EXTRACTO: Fecha y hora, 911 da cuenta robo en el dlio. de calle Acha al 600 de Sarandí.- Presentes cuadrantes 15 y 16 del Comando de Pat. Avellaneda, observan frente a la citada propiedad, cuatro masculinos subiéndose a automóvil Toyota mod. Corolla color Negro, el cual ante la presencia policial intenta emprender fuga no logrando su cometido debido al cerrojo implementado por los efectivos policiales, quienes interceptaron con apoyo de GTO de cri. Avellaneda 6ta. el rodado en el cruce de arterias Acha y Cordero procediendo a la aprehensión de tres sujetos masculinos, datos Ut Supra, resultando el restante prófugo hasta el momento.- Respecto al vehículo Toyota, se estableció que el dominio colocado MSP244 resulta ser apócrifo dado que no coincide con el motor y chasis el cual no arroja impedimento legal y tras corroborar motor Nº1ZZB053033 este registra PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO de fecha 4/11/22 a requerimiento de Cría 8va de Moreno con intervención de UFI Nº 7 de Gral Rodríguez por el delito de robo agravado bajo ISN 2928863. Que deo del interior del vehículo se incautó dinero en efectivo en billetes nacionales de distinta denominación, relojes, alhajas, seis teléfonos celulares, una notebook, dos billeteras, dos llaves de ignición de automóvil, guantes de tela y herramientas de mano (destornilladores, barreta, corta hierro y pinzas) estos últimos utilizados por los malvivientes para irrumpir en el inmueble de Acha al 600, el cual posee daños compatibles con estas herramientas en su puerta de ingreso y portón exterior. Se entrevistó con GRISELDA, PAR., 47 AÑOS, propietaria del inmueble ausente en su domicilio al momento del hecho, quien reconoce parte del botín incautado como de su propiedad. Traslado de aprehendidos, secuestros y damnificado por separado al asiento de Cría. 4ta Avellaneda. Es dable destacar que luego de investigaciones realizadas por personal de Avellaneda 1ra se establece que los causantes resultan ser autores de hecho cometido en fecha 05 del corriente en calle Lambare al 300, en donde bajo mismo modus operandi, los malvivientes ingresan al domicilio sustrayendo dos dinero en efectivo una PC y alahajas. Se investigan otros hechos atribuidos a esta Banda delictivos acaecidos en este ámbito y localidades aledañas.- Se instruyen actuaciones de epígrafe con intervención de UFI Nº4 descentralizada Avellaneda, ratificándose la aprehensión de los masculinos aprehendidos.- Fdo. JAVIER ÁNGEL DAVID BIBIANO. COMISARIO. JEFE COMANDO PAT. AVELLANEDA.-