Quilmes: Allanamiento en causa por hurto agravado

ALLANAMIENTO Y SECUESTRO-HURTO AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO (01 MASC. MAYOR APREHENDIDO)-B º PQUE CALCHAQUI.-
S.R. AMBA SUR I CRIA QUILMES 9º.-
10 FEB 23
LUGAR: OBJ: BARCELONA NRO. 1049 – BANFIELD.-
TEXTO: FECHA, PERSONAL DEL GTO(Q9), CON EL GTO DE LA E.P.D.S QUILMES, PROCEDIERON AL ALLANAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BARCELONA AL 1000 – BANFIELD; QUE UNA VEZ FINALIZADA LA REQUISA, ARROJO RESULTADO ALTAMENTE POSITIVO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ENCONTRADOS EN LA VIVIENDA: (25) ARTEFACTOS LED, TIPO REFLECTORES DE ILUMINACIÓN PÚBLICA, UN (01) CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO A52 DE COLOR BLANCO, EL CUAL POSEE UNA FUNDA DE GOMA CON UNA IMAGEN EN SU POSTERIOR, DE LOS JUGADORES DE FUTBOL FAMA MUNDIAL DIEGO MARADORA Y LIONEL MESSI, CON NUM. DE TEL. 11-54834XXX, CON IMEI NRO. 355200412590033, ($24.100) VEINTICUATRO MIL CIEN, EN MODENA EXTRANJERA (DÓLARES) Y (209.970) DOCIENTOS NUEVE MIL, NOVECIENTOS SETANTA PESOS ARGENTINOS.- MANTENIDA COMUNICACIÓN LA DRA. XIMENA SANTORO, TITULAR DE LA UFIYJ NRO. 07, QUIEN AVALO LO ACTUADO, DISPONIENDO QUE EL MASCULINO CAÑETES CRISTOBAL JAVIER(38), QUEDE IMPUTADO Y APREHENDIDO, POR EL DELITO DE “HURTO AGRAVADO CON FINES DE LUCRO”; SE PROCEDA AL SECUESTRO DE LA TOTALIDAD DEL DINERO, TANTO COMO BILLETES DE MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL, FINALIZADA LA DIRECTIVAS IMPARTIDAS, SE TRASLADA AL CIUDADANO CAÑETES CRISTOBAL JAVIER, JUNTAMENTE CON LAS ACTUACIONES REALIZADAS, RESPECTO A LAS ILUMINARIAS LED, Y SE DEBERA REALIZAR ENTREGA DE LA TOTALIDAD A PERSONAL DE MUNICIPIO DE QUILMES. DE SURGIR NOVEDAD, SE AMPLIARÁ. FDO. JAVIER CARLOS VILLAR. COMISARIO GENERAL. SUPERINTENDENTE REGIÓN AMBA SUR I.