Lanús: Un aprehendido por robo agravado

(01) APREHENDIDO POR ROBO AGRAVADO POR SER VEHÍCULO DEJADO EN VÍA PÚBLICA EN GRADO DE TENTATIVA Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO

AMBA SUR 1.-

CRIA. LANÚS 1RA.-

06.FEBRERO.23.-

TEXTO:

Fecha, siendo las 05:30hs, personal del Comando Lanús ( MAC7;C4) Se dirigen de apoyo a personal de UPPL, quien momento anteriores se encontraba en seguimiento de un motovehiculo el cual al notar la presencia policial emprende huida dejando el motovehiculo tendido en la vía publica y sin perderlo de vista N.N MASCULINO quien aparentemente estaba armado ingresa a una finca de las arterias SAYOS sin altura catastral visible. Seguidamente se implementa un Operativo cerrojo rodeando la manzana del lugar y con autorización de los propietarios se comienza a revisar las fincas, donde el N.N masculino continuaba saltando de tinglado en tinglado; No obstante a ellos personal del C4 vuelve a solicitar apoyo observando que el N.N MASCULINO descendía de un tinglado de una finca siendo Sayos Altura Catastral al 500 momentos donde se procede a dar la “VOZ DE ALTO POLICÍA” realizando detonación con escopeta provista por este elemento debido a que el masculino desde el interior de la finca arroja piedras en contra de la integridad de los uniformados procediendo rápidamente a la aprehensión del mismo quien se lo identifica como MAIORANO EDUARDO SERGIO, ARGENTINO, DE 37 AÑOS DE EDAD, donde el personal uniformado en presencia de un testigo de actuación quien se lo identifica como FACUNDO H, ARGENTINO, DE 34 AÑOS DE EDAD, quien visualiza el proceder policial mientras realizaban una requisa preventiva sobre el aprehendido por encima de sus ropas dando como resultado positivos siendo la incautación (01) arma blanca, dejando constancia que en el lugar se hace presente un masculino quien se identifica como DAMIAN E, ARGENTINO, DE 27 AÑOS DE EDAD, quien refiere que momentos anteriores le sustraen de las arterias Manuel Ocampo al 400 bajo modalidad HURTO su motovehiculo siendo una BAJAJ ROUSER de color AMARILLA Y NEGRA con dominio colocado A170XMT quien pesa sobre ella un pedido de alerta. a raíz de lo narrado con anterioridad resulta lesionado OFICIAL DE POLICÍA PUGLIA LUIS al saltar de un tinglado siendo trasladado por el C7 a recibir las primeras curaciones al Hospital Evita, no corriendo riego de vida siendo acompañado en todo momento recibiendo contención pertinente al caso. Al momento las lesiones serían en pierna izquierda y mano izquierda no revistando gravedad. Toma conocimiento Dependencia Lanús 1RA de lo acontecido realizando actuaciones pertinente. Se traslada víctima, aprehendido motovehiculo incautado y testigo. De lugar de surgir novedad ampliare. Fdo Comisario Inspector Taborda Walter Gustavo