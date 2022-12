Quilmes: Allanamiento y un aprehendido por venta de drogas

INFRACCIÓN ART. 5 Inc. C de la LEY 23.737 – (01) APREH. MASC. MAYOR

S.R. AMBA SUR I CRIA QUILMES 9° BARRIO PARQUE CALCHAQUI

15DIC22

TEXTO: A raíz de arduas tareas investigativas llevadas a cabo por personal del GTO, se logró la obtención de una orden de allanamiento del domicilio ubicado en calle Dr. Salvador Mazza al 2400 de Quilmes, donde se comercializa estupefacientes. Mediante orden de servicio Nro. 2190/2022, personal policial procedió al allanamiento del inmueble de mención, donde finalizada la requisa del mismo se secuestra CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) ENVOLTORIOS DE NYLON COLOR BLANCO CONTENIENDO EN SU INTERIOR CLORHIDRATO DE COCAINA Y/O SUS DERIVADOS, CON UN PESAJE TOTAL DE 22,5 GRAMOS. Mantenida comunicación tel. con el Dr. ARAOZ GUSTAVO, ayudante fiscal de la UFIJ N° 20 del Depto. Jud. Quilmes, dispuso la aprehensión del investigado, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ELISO GERARDO JAVIER (45), en orden al delito de Inf. ART. 5 Inc. C de LEY 23.737. Fdo. Javier Carlos Villar Comisario General Superintendente Región AMBA Sur I.