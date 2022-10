Quilmes: Un aprehendido por abusos sexuales reiterados

APREHENSIÓN MASC. MAYOR – ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO 04 HECHOS EN CONCURSO REAL CON ABUSO AGRAVADO EN CONCURSO IDEAL – QUILMES

S.R. AMBA SUR I – CRIA. DE LA MUJER Y LA FLIA. QUILMES

29OCT22

TEXTO: Fecha radica denuncia AGUSTINA T., refiriendo tomar conocimiento por parte de su hijo (7), que el mismo había sido abusado sexualmente por parte de JUAN ALBERTO D. (34), ddo. en Calle 877 al 2100 de Quilmes Oeste, quien es conocido de la religión Umbanda que estos practican, denunciando que los hechos se sucedieron en el domicilio que momentáneamente utilizaba D., en momentos en que el menor se quedaba a dormir en el domicilio de éste refiriendo el menor que D. haciéndose el dormido manoseaba sus genitales, no especificando si por encima o por debajo de la ropa, no habiendo penetración. Asimismo también se le recepciona denuncia a la señora LUCIA C.S, refiriendo haber tomado conocimiento por parte de su hijo, el menor (16) , refiriendo que tanto la denunciante como su hijo conocen a D. también por parte de la religión Umbanda que éstos practican, refiriendo que en una oportunidad hallándose el menor en el domicilio mencionado D. comenzó a bajarle los pantalones y manosearle los genitales, refiriéndole el menor que no quería, no acatando D. los dichos del menor continuando manoseándolo refiriéndole “SI LE CONTAS ALGO A ALGUIEN, LE VA PASAR ALGO MALO A TU MAMÁ”(sic.), dejándose constancia que situaciones similares padecieron otros menores de 16 años motivando que la titular de Craia. Flia. Quilmes se dirigiera al domicilio del denunciado de autos, donde logra dar con el mencionado JUAN ALBERTO D., a quien traslada a la dependencia de mención, donde se comunica la novedad a titular de U..F.I. 8 del D.J.Q., quien dispone la aprehensión de JUAN ALBERTO D. en orden a los delitos de ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO 04 HECHOS EN CONCURSO REAL CON ABUSO AGRAVADO EN CONCURSO IDEAL, solicitando que el mismo sea notificado del contenido del Art. 60 del C.P.P.B.A. se realice R.M.L. a los menores víctimas, los cuales no presentan lesiones y que el imputado sea trasladado a sede judicial día Lunes 31 de Octubre a primera audiencia con actuaciones labradas al respecto. Se dio Intervención al S. local. y al E.I. con sede en Fcio. Varela. Imputado no posee antecedentes de denuncias en Cria. La Mujer Quilmes. De surgir novedad se ampliará. Fdo. Javier Carlos Villar, Comisario General, Superintendente Región AMBA Sur I.-